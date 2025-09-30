Il toro Lillo e altri animali barbaramente uccisi: LNDC Animal Protection denuncia l’orrore e chiede giustizia

In Maremma è stato assassinato “Lillo”, un toro docile, attirato e poi colpito a fucilate, mentre altri bovini e vitelli sono stati ritrovati morti nella boscaglia. LNDC Animal Protection annuncia denuncia e sollecita indagini rapide e approfondite, richiedendo collaborazione cittadina per fare emergere verità e responsabilità e mettendo a disposizione per segnalazioni anche anonime il proprio sportello legale avvocato@lndcanimalprotection.org

Scansano: È con dolore profondo e rabbia che LNDC Animal Protectionprende atto dei fatti gravissimi avvenuti in Maremma, dove il toro “Lillo”, descritto dal proprietario come docile, è stato attirato con della farina e poi gravemente ferito con colpi d’arma da fuoco. Il suo corpo è stato trasportato in un piazzale, e già si parlerebbe anche di altri animali — vacche e vitelli — uccisi con analoghe modalità, i cui resti emergono nella boscaglia circostante.

Questi fatti configurano un vero e proprio reato contro gli animali, aggravato dalla modalità cruenta e dal contesto che lascia sospettare un intento intimidatorio nei confronti dell’azienda vittima. Non è accettabile che degli esseri viventi senza colpe finiscano nel mirino di chi ha cattive intenzioni verso altre persone.

LNDC Animal Protection informa di aver presentato denuncia alle autorità competenti, chiedendo che si giunga quanto prima a chiarimenti su chi ha eseguito gli assassini e su eventuali mandanti. L’associazione sollecita che si adottino tutte le misure investigative possibili: rilievi balistici, acquisizione dei video di sorveglianza presenti, analisi delle tracce e delle rotte dei veicoli che hanno trasportato i corpi.

“Rivolgo un appello a chiunque abbia visto o sentito qualcosa nelle zone coinvolte, a chiunque abbia notizie, immagini, filmati: rivolgetevi alle forze dell’ordine o a LNDC, anche in forma anonima, scrivendo ad avvocato@lndcanimalprotecion.org. Ogni dettaglio può fare la differenza per la verità e per la giustizia”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

Questo episodio non è solo un attacco contro un allevamento: è un attacco alla civiltà, al rispetto della vita animale e alla sicurezza dei cittadini. Le istituzioni devono intervenire con severità per impedire che simili atti diventino ordinaria cronaca rurale.

LNDC Animal Protection seguirà con attenzione gli sviluppi del procedimento, affinché non rimanga nulla di irrisolto. Il rispetto per gli animali e la certezza della pena sono diritti fondamentali: non accetteremo che la violenza resti impunita.