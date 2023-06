Il Tennis Club Ribolla rinnova le proprie cariche: Fabio Cheli è il nuovo presidente

Un circolo che opera sul territorio da oltre venti anni e che guarda al futuro



Ribolla: Fabio Cheli è il nuovo presidente del Tennis Club Ribolla. Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci che all’unanimità si sono pronunciati in favore di Fabio Cheli, 62 anni che prende il posto del presidente storico Alessandro Guardavilla che aveva manifestato l’intenzione di non occupare più direttamente la carica, dopo circa venti anni di ininterrotta attività di responsabile del circolo. Ha assunto la carica di vice presidente, Diego Ederiferi.

Alessandro lascia la carica di presidente, ma resta all’interno dell’associazione con il ruolo di Segretario Amministrativo, ruolo che grazie alla sua proverbiale precisione e meticolosità, gestisce in maniera impeccabile. Il Tennis Club Ribolla conta oltre trenta soci ed organizza oramai da più di venti anni la scuola tennis per bambini ed adulti, con la collaborazione del maestro Vincenzo Spadafina: le lezioni iniziano nel mese di settembre e terminano con il mese di giugno.

Ma il Tennis Club Ribolla con i suoi atleti partecipa anche a vari tornei territoriali e proprio quest’anno la squadra degli adulti, composta da Luca Barbafiera, Fabio Cheli, Michele Polemi e Massimo Tronconi è riuscita a raggiungere la finale della Coppa Italia Provinciale UISP che dovrà essere disputata con il Circolo Tennis Magona di Piombino. Nel proprio cammino che ha portato alla finale, il TC Ribolla ha avuto la meglio su compagini blasonate come Follonica, Massa Marittima e 3 squadre di Piombino, per approdare alla semifinale con Istia d’Ombrone che è riuscita a superare di stretta misura.

“Raccolgo il testimone che lascia lo storico presidente Alessando Guardavilla - queste le parole di Fabio Cheli - con entusiasmo ma anche con un pò di preoccupazione perchè lui in tutti questi anni è riuscito a mantenere un ottimo rapporto con il territorio ed a garantire a tanti ragazzi ed adulti la possibilità di praticare lo sport del tennis in un impianto che ha custodito e gestito in maniera esemplare. L’obiettivo del Tennis Club Ribolla è quello di proseguire con i corsi aperti a tutti e reclutare giovani e ragazzi per avvicinarli al mondo di questo sport, nonchè aprire le porte del campo anche ai turisti e villeggianti che, specialmente nel periodo estivo, frequentano le strutture ricettive del territorio per ampliare un’offerta turistica già di qualità. Vogliamo rinnovare il dialogo con le associazioni, le strutture turistiche e tutto il territorio per cercare di intercettare il bisogno e favorire la pratica di questo nobile sport che è il tennis e per farlo, sbarcheremo presto sui social dove chi vuole, potrà seguire la nostra attività e ricevere gli aggiornamenti”.

“Molti sono i giovani che in tanti anni di attività - queste le parole di Vincenzo Spadafina - hanno frequentato le lezioni sul campo di Ribolla, sul quale opero ininterrottamente da ben 23 anni; alcuni di loro stanno cominciando a partecipare ai primi tornei provinciali con ottimi risultati. Nell’auspicio di poter continuare la collaborazione anche con la nuova dirigenza, approfitto per ringraziare il presidente uscente Alessandro Guardavilla che ha dato tanto per questo sport e faccio i miei auguri al nuovo, Fabio Cheli, con il quale già dalle prossime settimane programmeremo l’attività per l’annata sportiva 2023/24”.

Il campo da tennis in erba sintetica di Ribolla si trova in Piazzale della Paga, nei pressi degli impianti sportivi ed è disponibile per chiunque volesse utilizzarlo per giocare. Per la prenotazione occorre chiamare il n. 345/1374445 e di conseguenza passare a ritirare la chiave per l’accesso al Bar “Lo Chalet” in piazza della Libertà a Ribolla (a poche decine di metri dal campo da tennis).

nella foto il campo da tennis