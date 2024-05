Attualità “Il tempo della gentilezza”, il Comune riceve medaglia dalla CRI per gestione dell'emergenza Covid 17 maggio 2024

Orbetello: Prestigioso riconoscimento per il Comune di Orbetello, che ha ricevuto la medaglia di benemerenza “Il tempo della gentilezza” da parte del Croce Rossa Italiana.

L'onorificenza è stata assegnata dalla CRI Nazionale all'Ente lagunare in segno di gratitudine per aver dimostrato spirito di sacrificio e assoluta abnegazione durante l'emergenza covid e, come si legge tra le motivazioni: «palesando inoltre alta coscienza civica e morale, in piena adesione agli ideali ed ai principi dell'associazione della Croce Rossa». La cerimonia di consegna è avvenuta giovedì 16 maggio nel palazzo civico lagunare alla presenza di sindaco e vicesindaco. A consegnare l'onorificienza per conto del presidente nazionale CRI, Rosario Maria Gianluca Valastro, c'era Piera Casalini in rappresentanza della CRI comitato Orbetello/Costa d'Argento, presieduto da Michele Casalini. Seguici



