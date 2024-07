“Il tempo dei giganti”: al Manciano street music festival arrivano Paola Turci e Gino Castaldo

Sabato 20 luglio, alle 21.30, la cantautrice ed il critico musicale al parco Mazzini di Manciano con uno spettacolo sulla grande musica italiana d’autore



Manciano: Paola Turci e Gino Castaldo arrivano domani, sabato 20 luglio, al Manciano street music festival con “Il tempo dei giganti”. L’appuntamento è alle 21.30 al parco pubblico Mazzini di Manciano per la seconda serata "on stage" della quattordicesima edizione della kermesse organizzata dall'associazione culturale musicale Diego Chiti che, dopo la tre giorni di musica di strada ed il concerto di Danilo Sacco, offre un altro spettacolo di grande qualità.

Per la prima volta insieme sui palchi più importanti d’Italia, Turci e Castaldo daranno vita ad uno show che vedrà protagonista il triennio magico della musica d’autore italiana, gli anni tra il 1979 ed il 1981, quelli di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri. Con uno storytelling intrecciato di ricordi, analisi e interpretazioni dal vivo, la cantautrice ed il critico musicale proporranno uno spettacolo fatto di musica e parole per ricreare sul palco l'energia vibrante di quel periodo unico e irripetibile.

Paola Turci. Cantautrice, cantante, musicista, un’anima in cui si fondono eleganza, rock, sensibilità e coraggio. Un successo che dura da quasi 40 anni.

Gino Castaldo. Critico musicale fra i più noti in Italia, da oltre 40 anni narra con immagini e parole la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Dalle ore 19 cancelli aperti con la possibilità anche di mangiare aspettando il concerto, grazie al punto griglia del festival.

Alza il volume. La quattordicesima edizione del Manciano street music festival non è un evento solo da ascoltare, ma anche da leggere. Questo grazie all’iniziativa “Alza il volume”, organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti in collaborazione con il progetto "Un libro per te" e la biblioteca comunale di Manciano. Durante il festival, accanto al gazebo principale al parco Mazzini, i visitatori troveranno uno scaffale con libri di vario genere che potranno prendere in regalo.

Il Manciano street music festival. Il Manciano street music festival prosegue domenica 21 luglio con l’ultima data della quattordicesima edizione. Protagonisti della serata saranno gli Inti-Illimani ed il cantautore toscano Giulio Wilson, che porteranno sul palco i più celebri brani della leggendaria band cilena e quelli del loro nuovo album “Agua”, un disco intenso che fa riflettere sui principali temi di attualità, dal cambiamento climatico al recupero dei valori umani.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Terme di Saturnia Natural Destination e della Camera di commercio Maremma e Tirreno. L’edizione 2024 del festival è realizzata in collaborazione con Radio Toscana, radio ufficiale dell’evento.

Il festival apre alle ore 19, con l’apertura anche della biglietteria. I tagliandi per gli spettacoli si possono comunque fare anche online al sito www.mancianostreetmusicfestival.com.