Il teatro per ragazzi all'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena

Il 28/02/2025 è iniziato il Progetto Artemisia, in collaborazione con Provincia, Associazione Olympia De Gouges, Anima Scenica Teatro, per la sensibilizzazione e il sostegno alla parità di genere, con la rappresentazione teatrale Barbablù, di e con Irene Paoletti, musiche e canti di Emanuele Bocci, con Michele Santinelli e danza di Elisa Bartoli. Follonica: L’I.C. Leopoldo II di Lorena di Follonica ha aderito a tale iniziativa con ogni suo plesso di ogni ordine e grado, coinvolgendo gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, ciascuno con metodologie ed interventi mirati e adeguati all’età. La rappresentazione teatrale ha visto partecipare le classi I B, II C, II D, II E, III D presso La sala dei fantasmi del Museo Magma. I ragazzi sono rimasti colpiti dalla piece che ha alternato musica e recitazione. Successivamente l’autrice ha spiegato loro il progetto ed introdotto la Presidente dell’Associazione Olympia De Gouges, Sabrina Gaglianone, che ha aperto un dibattito partecipato con i ragazzi, che sono intervenuti in modo molto corretto e pertinente sugli argomenti trattati. Ma questo non è che il primo incontro del progetto, che terminerà a maggio e vedrà altri due incontri di due ore ciascuno per ogni classe coinvolta, in cui professionisti del settore tratteranno argomenti importanti come i linguaggi o le arti visive nell’ambito della parità di genere. Molti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Lorena di Follonica che hanno aderito alla formazione offerta, nel rispetto del Ptof e della mission che lo contraddistingue da sempre.



