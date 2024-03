Il tartufo che fa primavera. Con il Marzuolo inizia la stagione delle Crete Senesi

Rimandato il convegno dedicato alla nuova Legge Regionale sulle norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo



San Giovanni d’Asso (Montalcino): Il primo week end di primavera, 23 e 24 marzo, a San Giovanni d’Asso va in scena la festa del “Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi”. Apre la stagione dedicata a questo prezioso fungo ipogeo che si articolerà con “la cerca” dello scorzone in estate e poi con la grande festa dedicata al “Diamante delle Crete”, il prezioso Bianco, nel secondo e terzo fine settimana di novembre.

A San Giovanni d’Asso le mostre mercato dedicate ai tartufi sono di casa fin dagli anni ’80 e per festeggiare la primavera troverete molti appuntamenti golosi organizzati dalla Proloco di San Giovanni d'Asso e dall'Associazione Tartufai Senesi, in collaborazione con il Comune di Montalcino. Il più prestigioso è sabato 23 (solo su prenotazione) con la “Cena di Gala a 4 Mani”. Il salone del castello diventa la prestigiosa location dove le Cuoche della locale Pro Loco cucinano insieme a Luca Biancucci, per diciassette anni Executive chef di Avignonesi e oggi protagonista nello splendido ristorante “Cucina di Vallocaia” della omonima tenuta di Montepulciano. Una cena dedicata al tartufo dall’entrée al dessert con abbinati i migliori vini del territorio.

Ma già dalla mattina San Giovanni d’asso si anima con attività sportive e mostre fino all’apertura dello stand gastronomico della Pro Loco alle 12,30 (domenica alle 12 e alle 19,30) dove potete gustare le ricette tradizionali delle Crete Senesi a base di tartufo e non solo. Il punto vendita dei tartufai senesi consentirà l’acquisto a km 0 del Marzuolo garantendo qualità ed economicità del prodotto, i prezzi oscilleranno fra i 45 e i 60 euro all’etto.

Il Tartufo Marzuolo che apre la stagione, è considerato meno pregiato del più famoso “bianco” che si raccoglie nei mesi invernali, ma al di là del prezzo sensibilmente più basso, ha alcune peculiarità che lo rendono molto apprezzato. Il suo aroma è più forte e resta più presente sulle pietanze rispetto al bianco, con sfumature piccanti e agliate. Come il più famoso bianco, in cucina non ama le cotture ed è perfetto per i piatti di carne, uova, bruschette, anche per i classici tagliolini.

Nei giorni della festa saranno possibili degustazioni guidate del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi in abbinamento ad altri prodotti di eccellenza, simulazioni di cerca del tartufo e molto altro.

Non si farà, invece, l'atteso convegno previsto per domenica mattina sulla Presentazione della nuova Legge Regionale sulle norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo. L’appuntamento con il convegno è rimandato a data da destinarsi, a quando saranno disponibili tutti i documenti e gli studi sulla nuova normativa.





Il programma completo

23 marzo 2024

Ore 9.00 Marzuolo Walk: camminate non competitive. Per prenotazioni www.tuscanyrunwalk.com

Ore 12.30 Apertura ristorante presso Proloco di San Giovanni d’Asso Ore 20.00 Castello di San Giovanni d’Asso Cena di Gala a 4 mani: Lo chef Luca Biancucci & Le Cuoche della proloco di San Giovanni d’Asso. (Su prenotazione)

24 marzo 2024