Il tango protagonista del concerto che il Rotary Club offre alla città: sul palco il prestigioso Hyperion Ensemble

Il programma

Grosseto: Sarà l’ “Hyperion Ensemble” a concludere, venerdì 24 ottobre, il ciclo del “Concerti d’Autunno” che il Rotary Club ogni anno offre ai cittadini grossetani. Il concerto si terrà nell’Aula Magna del Liceo in Piazza de Maria, con inizio alle ore 19 e l’ingresso sarà gratuito.

Il programma è il seguente: Scarpino/Caldarella: Canaro en Paris; A.Piazzolla: Decarisimo; M.Buzon: Mano brava; F.Brunelli: Ilusion de mi vida; A.Piazzolla: Muerte del Angel; Gade/Villoldo: Celos/El choclo; A.Piazzolla: Adiós Nonino; J.Plaza: Payadora; A.Piazzolla: Escualo: A.Troilo: La trampera; A.Piazzolla: Libertango

L'Hyperion Ensemble, formatosi nel 1992 come ensemble interessato alla musica contemporanea, si è dedicato sin dall'inizio al repertorio piazzolliano ed al Tango in generale, ed ha partecipato nei suoi lunghi anni di attività ad oltre 1300 spettacoli in Festival e Teatri di tutto il mondo, con un ampio repertorio che va dal Tango contemporaneo al Tango tradizionale.

Il gruppo che sarà in concerto a Grosseto è composto da: Victor Villena (bandoneon), Bruno Fiorentini (flauto), Roberto Piga (violino), Davide D’Ambrosio (chitarra), Guido Bottaro (piano), Danilo Grandi (contrabbasso.

L’Ensemble ha partecipato a moltissimi Festival e Serate di Tango in tutto il mondo ed ha accompagnato musicalmente numerosi shows con varie compagnie argentine. In queste occasioni l’Ensemble ha calcato le scene dei più prestigiosi Teatri europei.

Per la primavera 2026 è previsto il primo tour in Australia. Dal 2010 collabora con la celebre cantante Antonella Ruggiero nello spettacolo “Contemporanea Tango”, in tour nei Teatri della penisola.