Il tango dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto arriva a Castiglione della Pescaia

Venerdì 5 luglio ore 21:15 in Piazza Solti.



Castiglione della Pescaia: Fa tappa a Castiglione della Pescaia il tour estivo dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, con quattro concerti tra luglio e settembre.

Il Primo appuntamento venerdì 5 luglio alle 21:15 in Piazza Solti con “Tango Sensations”, un omaggio al grande compositore argentino Astor Piazzolla, pioniere e innovatore nel mondo del tango. L'Orchestra sarà diretta da Artur Pinho e con l'ensemble si esibiranno Fabio Furia al bandoneon e i ballerini di tango argentino Francesca Lazzari e Maurizio Ginanneschi.

«Siamo felici di essere, anche quest’anno, i maggiori promotori dell'attività dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto - dichiara il Sindaco Elena Nappi - con ben quattro concerti nel comune di Castiglione della Pescaia. L’Orchestra ha da tempo scelto il nostro territorio per farsi conoscere ed esibirsi in location davvero particolari e scenografiche come Piazza Solti a Castiglione ed il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala, dove quest’anno raddoppiamo gli appuntamenti presenti molto apprezzati dal pubblico».

«Quello che portiamo a Castigliane della Pescaia è uno spettacolo non solo musicale - aggiunge il M° Antonio Di Cristofano Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto – è uno spettacolo più complesso che unisce la danza e la musica, e che abbiamo sperimentato per la prima volta. Non a caso abbiamo scelto Piazzolla, il grande compositore argentino molto noto per i tanghi, che verrà eseguito dall’Orchestra con un grande solista al bandoneon, e due eccellenze del nostro territorio, Francesca Lazzari e Maurizio Ginanneschi, che danzeranno il tango argentino sulle musiche di Piazzolla».

L’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto torna a Castiglione della Pescaia con due concerti al Prato dello Sparviero di Punta Ala, l’1 agosto con il direttore Mateusz Moleda e Salvatore Di bacco al sassofono, il 23 agosto con il direttore Franz Schottky e Xenia Bergmann al violino. Il 6 settembre chiude la stagione il concerto in Piazza Solti con Francesco Fiore alla viola.