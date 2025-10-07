Il Successo di Follomix raggiunge Lucca Comics & Games: collaborazione con Comics&Science

L'eco del successo della prima edizione del Follomix – Festival del Fumetto di Follonica (20 e 21 settembre 2025) ha superato i confini della Maremma, arrivando fino a Lucca Comics & Games

Follonica: Giovedì 2 ottobre 2025, presso il Palace di Via della Zecca 41 a Lucca, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della collana Comics&Science, curata dai direttori editoriali Roberto Natalini e Andrea Plazzi. L'incontro ha anticipato le novità editoriali che la casa editrice, eccellenza nel coniugare divulgazione scientifica e Nona Arte, presenterà al pubblico di Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025.

Tra gli ospiti d'onore, invitato per celebrare il positivo riscontro del festival follonichese, è intervenuto il Presidente dell'Associazione Culturale Follomix, dott. Francesco Bertelli.

Follomix, Un Nuovo Polo per il Fumetto e la Scienza

Durante il suo intervento, il Presidente Bertelli ha sottolineato il ruolo cruciale del sostegno istituzionale: «Follomix è diventato realtà grazie all'apporto dell'Amministrazione Comunale di Follonica, che per la prima volta ha creduto in un progetto ambizioso: portare il fumetto al centro della vita cittadina. Siamo particolarmente orgogliosi di aver avuto Comics&Science come uno dei protagonisti del Festival, contribuendo così a diffondere anche a Follonica l'attività di divulgazione scientifica unita alla Nona Arte».

Il forte impatto del festival follonichese e la qualità della sua proposta hanno suscitato grande interesse. I direttori editoriali Plazzi e Natalini si sono detti entusiasti della prima edizione di Follomix e non hanno nascosto il desiderio di replicare la collaborazione per l'anno prossimo.

Il successo testimonia la crescente importanza di Follomix come nuovo punto di riferimento per gli appassionati di fumetto e divulgazione in Toscana.



