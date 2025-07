Il subbuteo sulla spiaggia sostiene la ricerca sulla Sla

Il torneo è promosso dalla Associazione ‘MaremmaSubbuteo’ a supporto di Fondazione AriSLA

Follonica: Sulla splendida spiaggia di Follonica torna uno speciale appuntamento, che unisce la passione per il subbuteo alla solidarietà. Sabato 2 agosto a partire dalle 17.00 si terrà la quarta edizione del Trofeo ‘Città di Follonica’, grazie all’impegno dell’Associazione ‘Maremma Subbuteo’, che coinvolgerà tutti gli appassionati del gioco da tavolo calcistico per contribuire ad una causa importante, il sostegno alla ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, supportando Fondazione AriSLA, principale ente non profit in Italia impegnata a finanziare innovativi progetti di ricerca sulla patologia. Il torneo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Follonica, si giocherà presso lo stabilimento balneare Nettuno e del Soccer Cage in Viale Italia 200 e prevede la partecipazione di massimo 32 giocatori e lo svolgimento di 8 gironi, con la premiazione finale per quattro categorie. L’Associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, composta da circa 30 soci e radicata da sette anni sul territorio, è attiva anche nel corso dell’anno con la promozione di diverse iniziative per raccogliere donazioni a supporto di Fondazione AriSLA.

“Questo evento per noi rappresenta un appuntamento speciale – sottolinea il nuovo Presidente dell’Associazione ludica ‘Maremma Subbuteo’, Stefano Pistolesi – per testimoniare vicinanza al nostro socio e amico Andrea, colpito qualche anno fa dalla SLA. Siamo felici di vedere anche una bella risposta della comunità locale: la partecipazione aumenta ogni anno e per questa edizione abbiamo scelto come tema il calcio americano della NASL (North American Soccer League) e MLS (Major League Soccer). Siamo molto soddisfatti della presenza di due leggende del subbuteo nazionale e internazionale, Renzo Frignani e Morgan Croce, che hanno accettato il nostro invito per questa giornata all’insegna del divertimento, ma con lo scopo primario di donare per la ricerca sulla SLA”. AriSLA, che ad oggi ha selezionato e finanziato 115 progetti di ricerca condotti da 160 ricercatori, esprime la sua gratitudine attraverso le parole della Presidente Lucia Monaco: “Siamo molto grati all’Associazione ‘Maremma Subbuteo’ per aver rinnovato l’appuntamento con il Trofeo ‘Città di Follonica’ e ringraziamo tutti coloro che vi parteciperanno e lo supporteranno. Come nel subbuteo, anche nella ricerca è importante il gioco di squadra e noi come AriSLA operiamo proprio potendo contare sul supporto di quanti condividono la fiducia in essa. In questo momento è in corso la selezione dei nuovi progetti di ricerca candidati al Bando AriSLA 2025, frutto del nostro piano strategico pluriennale, con cui puntiamo a dare priorità a studi con maggiori potenzialità di impatto per la vita delle persone con SLA”.

Da pochi giorni è online il bilancio sociale della Fondazione AriSLA dove è possibile consultare le attività svolte dalla Fondazione e i risultati raggiunti dai progetti da poco conclusi e gli obiettivi perseguiti da quelli in corso, tra cui due attivi in Toscana focalizzati sulla diagnosi precoce e progressione della SLA.