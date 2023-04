“Il Sottosegretario di Stato all'Agricoltura, senatore La Pietra arriva a Grosseto"

Il coordinatore regionale Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi: “Presenzierà al taglio del nastro della 43^ Fiera del Madonnino e al Game Fair Italia, due vetrine importanti della nostra economia agroalimentare italiana”.



Grosseto: “Siamo davvero onorati di avere ospite per l’intera giornata di domenica 23 aprile a Grosseto, il senatore Patrizio La Pietra, Sottosegretario di stato all’Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste”, annuncia il parlamentare e coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.





“Finalmente, dopo molti anni un rappresentante autorevole del Governo come quello rappresentato dal Sottosegretario di stato all’Agricoltura, e alla Sovranità alimentare interviene alla giornata inaugurale della nostra più prestigiosa vetrina fieristica agroalimentare e non solo, della Maremma. La Fiera del Madonnino, giunta alla 43^ edizione, alla quale si aggiunge la 31^ edizione del Game Fair Italia rappresentano due eccellenze fieristiche del nostro territorio, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e del Made in Italy”.

“Il senatore Patrizio La Pietra, tantissime volte in precedenza nel suo ruolo di parlamentare ha visitato in lungo e largo la nostra provincia. Adesso in veste di rappresentante del Governo Meloni, un esecutivo da sempre molto attento alla tutela della salute e dell'eccellenze enogastronomiche come ad esempio quella della salvaguardia del cibo tradizionale, sarà domenica 23 aprile a Grosseto”, conclude il deputato Fabrizio Rossi.

Questo il programma della giornata.

Il sottosegretario arriverà a Grosseto alle ore 10:30, e sarà presente presso l’ingresso del centro Fiere in località Braccagni, per il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della 43^ Fiera del Madonnino. Successivamente, parteciperà, assieme alle altre autorità invitate, ad un dibattito e visiterà alcune aree dell’esposizione. Saranno presenti per Fratelli d’Italia il coordinatore regionale toscano, onorevole Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci.

Alle ore 13:30 pranzo privato in località Bagno di Gavorrano, alla presenza di esponenti provinciali e regionali Fratelli d’Italia, dove incontrerà il candidato sindaco di tutto il centrodestra al comune di Gavorrano Andrea Maule e i candidati della lista “Noi, per Gavorrano”.

Alle ore 16:30 il sottosegretario all’Agricoltura, farà poi visita ad una nota azienda vitivinicola locale. Una delle prestigiose eccellenze del nostro territorio provinciale.