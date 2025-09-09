Il Sotto Gamba Game 2025 arriva a tutto sport! Dal 12 al 14 settembre a Riva degli Etruschi

Livorno: Pronta al via con tante novità la nona edizione del Sotto Gamba Game che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 settembre a San Vincenzo (Livorno) nella splendida location del Resort Riva degli Etruschi. Come sempre l’obiettivo principale sarà l’integrazione e il superamento di tutte le barriere, anche psicologiche, offrendo ad atleti, appassionati e famiglie l’occasione di cimentarsi in oltre venticinque discipline sportive di terra e di mare.

Di anno in anno si aggiungono nuove partnership che contribuiscono a rendere l’evento sempre più forte a livello nazionale e quest’anno entra ufficialmente nella crew del Sotto Gamba Game la FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) con lo Showdown, il judo, il calcio a cinque e, per la prima volta, il Blind Tennis che porterà nuova energia, talento e passione. Scenderanno in campo Rosa Daniela Pierri, campionessa italiana e vincitrice della medaglia d’oro nel singolare femminile e dell’argento nel doppio misto agli IBSA World Games 2023, e il pluriatleta Giancarlo Berganti, protagonista nelle competizioni internazionali e recentemente medaglia d’argento ai Campionati Nazionali 2025. Il Comitato paralimpico Regione Toscana in collaborazione con Inail Direzione Regionale Toscana si integrerà per tutta la durata della manifestazione con il Campus Paralimpico per assistiti Inail. Per tutti i partecipanti al Sotto Gamba Game come sempre sarà possibile misurarsi con campioni del mondo paralimpico che verranno a giocare per condividere la loro esperienza. Grazie a queste sinergie il Sotto Gamba Game non si limita a essere un evento a sé stante ma costituisce un vero e proprio punto di partenza volto al reinserimento sociale attraverso lo sport. In questa edizione nei giorni di attività si farà anche formazione paralimpica, la FIV (Federazione Italiana Vela) sarà presente con un corso di aggiornamento para sailing per istruttori federali che ne faranno richiesta coordinati da Duccio Maria Arrighi, rappresentante tecnico regionale FIV.

Organizzato da Toscana Disabili Sport ASD in collaborazione con Riva degli Etruschi e Tutun Club Sport e Servizi, il Sotto Gamba Game sarà di libero accesso previa registrazione (moduli gratuiti per le attività sportive, moduli di soggiorno speciale a cura dell’organizzazione, mappa al link https://beacons.ai/sottogambagame) ma sarà anche possibile registrarsi direttamente al desk d’ingresso presso il punto Resort. Per tutti i partecipanti è previsto un gadget di benvenuto e un braccialetto identificativo per il libero accesso a ogni spazio della manifestazione.

La manifestazione si aprirà con il workshop di venerdì 12, un momento di riflessione e approfondimento su temi di stretta attualità. Nelle giornate dedicate alle attività presso l’area Expo ci sarà ampio spazio per prove gratuite delle ultime novità della protesica e soluzioni di mobilità, sia per la pratica sportiva come per la vita quotidiana, grazie ad aziende leader nel settore coordinate dal main partner tecnico Michelotti Ortopedia come Ottobock Italia, Alps, Genny, Tecnocreazioni, Guidosimplex e altri.

Il Sotto Gamba Game ringrazia in particolare la Regione Toscana, il Comune di San Vincenzo, Inail Direzione Regionale Toscana, Sport e Salute, Comitato Paralimpico Regione Toscana, Riva degli Etruschi Resort, Opes italia, le numerose Federazioni Sportive Regionali che collaborano con noi, le donazioni in sostegno del progetto di Solvay, Officina2000, Crédit Agricole e tutti gli amici che ci sostengono nella diffusione del nostro messaggio.