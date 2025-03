“Il sogno di una cosa”: Elio Germano e Teho Teardo riempiono il teatro Moderno

Grosseto: Tutto esaurito per “Il sogno di una cosa”, lo spettacolo tratto da Pier Paolo Pasolini che oggi, lunedì 3 marzo alle 21.15, sarà in scena al Teatro Moderno di Grosseto con Elio Germano e Teho Teardo. Attualmente in tournée, sta registrando ovunque il sold out.

“Il sogno di una cosa” parla di tre giovani ragazzi friulani che dopo la Seconda Guerra Mondiale cercano una vita migliore in Jugoslavia e racconta temi universali come la povertà, il sogno, l’ingiustizia, l’emigrazione e ci offre una meditazione sulla condizione umana. Ci porta a riflettere su quella rotta balcanica che oggi è percorsa dai migranti che cercano di raggiungere l’Europa ricordandoci che non troppo tempo fa eravamo anche noi italiani ad avere la speranza di una vita migliore come ci racconta Pasolini in questo romanzo.

E’ aperta una lista d’attesa nel caso di eventuali defezioni. Chi volesse informazioni può contattare il numero 3391201079 o la mail cinema@festambiente.it