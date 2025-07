Il sindaco Ugo Lotti interviene sulla chiusura del reparto di Medicina all’ospedale di Pitigliano

In questi giorni ho appreso la notizia relativa alla prossima chiusura del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pitigliano. Una comunicazione che mi lascia profondamente perplesso e contrariato, sia per il contenuto in sé, sia per le motivazioni addotte a sostegno di questa decisione. Ritengo doveroso esprimere pubblicamente il mio totale dissenso, nella convinzione che questa scelta rappresenti un duro colpo per tutto il territorio di Sorano.

La prima considerazione riguarda il momento scelto per interrompere l’attività del reparto: si tratta di un periodo dell’anno particolarmente critico. Le persone che necessitano di un ricovero, infatti, sarebbero costrette a spostarsi — nella migliore delle ipotesi — fino a Orbetello o a Grosseto, affrontando almeno 70 chilometri di strade non semplici da percorrere, trafficate e spesso sotto il sole cocente dell’estate. Una situazione che comporta enormi disagi non solo per i pazienti, ma anche per i loro familiari, che si vedrebbero costretti a lunghi e faticosi viaggi per poter offrire sostegno ai propri cari. Mi chiedo sinceramente se chi ha preso questa decisione abbia tenuto conto, anche solo per un momento, delle reali necessità dei malati e delle loro famiglie, oltre che delle peculiarità del nostro territorio.

A tutto questo si aggiunge la mancanza di coinvolgimento delle istituzioni locali. In particolare, mi domando come sia possibile che una scelta così rilevante non sia stata preventivamente condivisa con il sindaco di Sorano, Comune che, tra l’altro, rappresenta l’area più estesa dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora. Ancora una volta, purtroppo, l’Asl mostra una scarsa attenzione verso le istanze del territorio e dei suoi cittadini. Una mancanza di ascolto che non è un caso isolato, ma si inserisce in una serie di episodi che da tempo denunciamo.

È difficile comprendere perché, invece di chiudere il reparto, non si sia valutata un’alternativa concreta: spostare i degenti — attualmente solo otto posti letto — in un’altra ala della struttura, completamente libera e perfettamente idonea ad accoglierli. Da tecnico, posso affermare con certezza che la giustificazione fornita, ossia l’incompatibilità tra i lavori edili e la presenza dei pazienti, non regge. Con una diversa organizzazione del cantiere, sarebbe stato assolutamente possibile garantire la sicurezza degli operatori e dei pazienti, evitando al contempo di interrompere un servizio essenziale. E sappiamo bene, per esperienza, che quando un servizio viene sospeso, difficilmente viene poi ripristinato.

Purtroppo, questa non è l’unica criticità che riguarda la sanità nel nostro territorio. Voglio ricordare anche la progressiva riduzione del numero dei medici di base: da quattro siamo passati a soli due, con la promessa — mai mantenuta — di sostituire il dott. Gagliardi, recentemente andato in pensione. Una promessa che temo sia stata ormai del tutto accantonata, lasciando la popolazione ancora più esposta.

Infine, non posso non sottolineare i gravi disagi che da anni colpiscono i cittadini di Sorano a causa della prolungata presenza del cantiere per la manutenzione straordinaria del tetto del distretto sanitario. È la terza estate consecutiva che la piazza principale del paese è occupata da ponteggi e attrezzature, senza che vi sia alcuna certezza sulla conclusione dei lavori. Una situazione aggravata da valutazioni tecniche non effettuate o errate, che oggi richiederebbero nuovi investimenti che il Comune di Sorano non è disposto a sostenere. Non a caso, l’intero Consiglio comunale ha preso una posizione chiara e decisa al riguardo.

Alla luce di tutto ciò, chiedo formalmente all’azienda sanitaria di rivedere la propria posizione e di rinunciare alla chiusura del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pitigliano. Una scelta tanto grave quanto dannosa, che mette a rischio diritti fondamentali e penalizza ancora una volta un territorio già troppo spesso trascurato.