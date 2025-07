Il Sindaco Travison: “Massima attenzione sull’ambiente, tutelare salute e lavoro è la nostra priorità”

Scarlino: In merito alle indagini in corso su presunti scarichi nella zona industriale, il sindaco di Scarlino Francesca Travison interviene con una dichiarazione ufficiale: “Siamo venuti a conoscenza della vicenda attraverso la stampa. Confidiamo pienamente nel lavoro della magistratura, che saprà svolgere il proprio compito con rigore e trasparenza. Non spetta a noi entrare nel merito delle indagini, ma vogliamo ribadire che l’attenzione del Comune su questi temi è, e continuerà a essere, massima”.

L’Amministrazione ha scelto di dotarsi di un consulente ambientale per seguire da vicino l’evolversi della situazione e annuncia la volontà di attivare un tavolo permanente con le autorità competenti. “Vogliamo garantire un aggiornamento costante sulla realtà ambientale della piana scarlinese, e agire in modo trasparente e tempestivo”.

Travison sottolinea come la priorità dell’ente resti la tutela della salute pubblica, senza dimenticare le ricadute economiche sul territorio: “Comprendiamo le difficoltà degli operatori turistici, spesso penalizzati da situazioni che non dipendono da loro. Scarlino è anche un territorio a vocazione industriale: non possiamo e non vogliamo dimenticarlo. Difendere l’occupazione resta per noi fondamentale, ma non può mai avvenire a scapito dell’ambiente o della salute dei cittadini”.

Una posizione netta, che mira a riaffermare il ruolo del Comune come garante dell’equilibrio tra sviluppo e sostenibilità.