Il sindaco incontra la Scuola di Cavalleria

Grosseto: La Scuola di Cavalleria, per festeggiare i 200 anni dalla sua fondazione, ha organizzato una cavalcata in più città d’Italia. Oggi il gruppo è a Grosseto, ospite dal Savoia Cavalleria nelle strutture del Centro ippico militare intitolato al colonnello Alessandro Bettoni Cazzago, 55° comandante del Reggimento e figura di primo piano nel campo dell’equitazione sportiva. In quest'occasione, in piazza Duomo è avvenuto l’incontro con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.



La Squadriglia, formata dal tenente colonnello Andrea Cavalli in sella a Valchiria, il sergente Isabella Milesi su Fierezza, il Primo Graduato Daniele Lucchese su Furioso e il caporal maggiore Adriano Fiorentino in sella ad Astrid, è partita da Lecce, la sede attuale della Scuola, e farà diverse tappe in tutta Italia: in questo momento sta attraversando il territorio maremmano per dirigersi poi verso Roma.