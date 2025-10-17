Il sindaco incontra in Municipio gli artisti Caverni e Corridori

Grosseto: "Questa mattina, grazie all'interessamento della presidente della Terza commissione Simonetta Baccetti, ho avuto il piacere di incontrare l'artista Claudio Caverni, originario di Arcidosso. Era accompagnato dall'amico Pietro Corridori, uno dei massimi esponenti della pittura toscana contemporanea con cui lo stesso Caverni ha in programma un’importante collaborazione.

Caverni è un ballerino e coreografo affermato. Dopo gli studi in Italia, si è trasferito a New York, frequentando la Alley School. Oggi lavora come freelancer e ha debuttato come coreografo allo Spark Festival con la sua creazione Exousia. Queste sono le storie che ci piacciono, fatte di talento e forza di volontà". Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una nota.