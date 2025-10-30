Una notte da brivido nel cuore di Grosseto: torna la visita guidata più attesa, tra misteri, leggende e antiche paure
Il sindaco Francesco Sposetti revoca le deleghe all’assessore Monica Calzolari
Il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti ha disposto il 29 ottobre 2025 la revoca delle deleghe conferite all’assessore Monica Calzolari.
Tarquinia: “La decisione – dichiara il sindaco Sposetti – è stata assunta a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra sindaco e componenti della Giunta comunale. Dopo un’attenta e ponderata valutazione, ho ritenuto che le condizioni per una proficua prosecuzione della collaborazione sono venute meno e che pertanto non è più possibile dare piena attuazione al programma di mandato e garantire l’unità della maggioranza che sostiene la nostra l’Amministrazione. Ringrazio l’assessore Monica Calzolari per l’attività svolta in questo anno, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.