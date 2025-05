Il Sindaco di Grosseto riceve Enrico Maria Scolari

Grosseto: Questa mattina il sindaco ha ricevuto Enrico Maria Scolari, di recente insignito del premio Senofonte come miglior artista equestre italiano per l'anno 2024.

Maremmano doc, buttero, una vita dedicata ai cavalli, Scolari inizia a diventare personaggio di spicco nell'ambiente equestre quando, seppur giovanissimo, diventa prima buttero, poi fattore della tenuta la trappola di donna Giuliana Ponticelli, uomo di fiducia per decenni. Dopo la scomparsa della signorina Ponticelli, Scolari intraprende l'attività di addestratore di cavalli e muli, esibendosi in galà equestri sia in Italia che all'estero confermando ogni volta le sue qualità, diventando così anche artista equestre.

Accompagnato dall'assessore allo Sport Fabrizio Rossi e da Simonetta Baccetti, presidente della Commissione Terza, Enrico Maria Scolari durante l'incontro ha raccontato del premio vinto, la passione per i cavalli e del mondo equestre.