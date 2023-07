Il servizio navetta gratuito riprende con quattro corse giornaliere fino a settembre

Da mercoledì 5 luglio saranno attive 4 linee che accompagneranno i residenti di Scarlino su tutto il territorio comunale e a Follonica



Scarlino: Riprende il servizio navetta gratuito per i residenti di Scarlino. Da mercoledì 5 luglio ripartiranno le corse giornaliere che sono state aumentate a 4, due la mattina e due il pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Il percorso toccherà tutte le frazioni comunali con soste previste anche a Follonica. Come la scorsa estate la corsa del venerdì mattina comprenderà una sosta particolare nei pressi del Parco Centrale di Follonica dove si tiene il mercato settimanale. Il servizio comprende due giri la mattina, con partenza alle 8.30 e alle 11.30 da Portiglioni e due nel pomeriggio, con partenza sempre da Portiglioni alle 14.30 e alle 17.30. Il servizio è in ausilio alla cittadinanza, è riservato ai residenti ed è stato attivato per consentire l'accesso alle attività commerciali e ai pubblici uffici alla popolazione.

Non si configura come servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano, infatti non verranno utilizzate le fermate del trasporto pubblico locale.

Gli orari e i percorsi saranno a disposizione sul sito istituzionale www.comune.scarlino.gr.it. Il servizio con questi orari proseguirà fino al 15 settembre: successivamente le corse saranno ridotte. «Torna la navetta gratuita per tutti i nostri residenti – dicono il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Il servizio quest’estate si amplia con una corsa in più prevista nel primo pomeriggio. Ricordiamo che la finalità di questo progetto è quella di dare la possibilità principalmente agli anziani o comunque a chi non ha mezzi, di spostarsi tra le varie frazioni del Comune. È un servizio sociale, completamente gratuito e a disposizione di tutti i nostri cittadini». La prima corsa partirà mercoledì 5 luglio alle 8.30 dal capolinea, previsto a Portiglioni, all’incrocio tra via della Dogana e via dei Cipressi.

Ecco tutte le corse estive.

Dal lunedì al giovedì – andata:

8.30 – 14.30: piazzetta ristorante Da Vittorio, porto, Puntone

Strada provinciale 60 (fermata a richiesta)

8.40 – 14.40: strada comunale panoramica bivio via Belvedere

8.45 – 14.45: Scarlino – parcheggio ristorante Balbo

8.50 – 14.50: Scarlino – strada comunale panoramica bivio via Belvedere

8.55 – 14.55: cimitero comunale – Imposto – Le Case

Strada provinciale 84 fermata a richiesta fino a Scarlino Scalo

9.00 – 15.00: Scarlino Scalo – piazza Gramsci – Casetta Citerni

9.10 – 15.10: Follonica – via Cassarello 2 fermate (incrocio via Romagna e rotatoria Baracchino)

9.15 – 15.15: parcheggio Corte dei Tusci, Puntone, porto, Portiglioni

Venerdì – andata:

8.30 – 14.30: piazzetta ristorante Da Vittorio, porto, Puntone

Strada provinciale 60 fermata a richiesta

8.40 – 14.40: strada comunale panoramica bivio via Belvedere

8.45 – 14.45: Scarlino, parcheggio ristorante Balbo

8.50 – 14.50: strada comunale panoramica bivio via Belvedere

8.55 – 14.55: cimitero comunale – Imposto – Le Case

Strada provinciale 84 fermata a richiesta fino a Scarlino

9.00 – 15.00: Scarlino Scalo piazza Gramsci – Casetta Citerni

9.10: Follonica via Romagna – via della Pace

9.15 – 15.10: Follonica Colonia Cif

9.20 – 15.15: parcheggio Corte dei Tusci, Puntone, porto, Portiglioni

Dal lunedì al giovedì – ritorno

11.30 – 17.30: piazzetta ristorante Da Vittorio, porto,Puntone

11.35 – 17.35: Follonica (via Lago di Bracciano, rotatoria Baracchino, Cassarello)

11.50 – 17.50: Casetta Citerni – Scarlino Scalo

Strada provinciale 84 fermata a richiesta fino a Scarlino

11.55 – 17.55: Le Case – Imposto – cimitero comunale

12.00-18.00: strada comunale Panoramica bivio via Belvedere

12.05 – 18.05: Scarlino – parcheggio ristorante Balbo

12.10 – 18.10: Strada comunale Panoramica bivio via Belvedere

Strada provinciale fermata a richiesta fino al Puntone

12.20 –18.20: Puntone, porto, Portiglioni

Venerdì – ritorno

11.30 – 17.30: piazzetta ristorante Da Vittorio, porto,Puntone

11.35 – 17.35: Follonica (via Lago di Bracciano, rotatoria Baracchino, Cassarello)

11.40: Follonica mercato settimanale viale Europa, via della Pace

11.55 – 17.50: Casetta Citerni – Scarlino Scalo

Strada provinciale 84 fermata a richiesta fino a Scarlino

11.55 – 17.55: Le Case – Imposto – cimitero comunale

Strada provinciale 84 fermata a richiesta fino a Scarlino

12.05 – 18.00: strada comunale Panoramica bivio via Belvedere

12.10 – 18.05: Scarlino parcheggio ristorante Balbo

12.15 – 18.10: strada comunale Panoramica bivio via Belvedere

Strada provinciale 60 fermata a richiesta fino al Puntone