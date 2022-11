“Il sale addosso” di Irene Blundo all’aperitivo letterario de Le Clarisse

Giovedì 1 dicembre la presentazione del libro dell'autrice grossetana con Fulvia Perillo



Grosseto: Irene Blundo con il suo ultimo romanzo “Il sale addosso” è la protagonista del nuovo appuntamento con l'aperitivo letterario del Polo Culturale Le Clarisse nella Chiesa dei Bigi, giovedì 1 dicembre alle ore 18. A dialogare con l'autrice sarà Fulvia Perillo. La rassegna è organizzata dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione “Letteratura e dintorni” e rientra fra le iniziative del progetto “Grosseto Città che legge”. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e una visita alle due mostre temporanee allestite al museo: le installazioni di Matteo Gobbo e “Le donazioni di Gentili e Barontini”. Per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564 488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Il sale addosso” è un romanzo psicologico i cui protagonisti sono una libraia di Firenze, Marta, e uno skipper di Pantelleria, Lucio. Dopo essersi conosciuti una sera d'estate alla Locanda Rossa di Capalbio, intessono una relazione a distanza che dovrà affrontare non pochi ostacoli. La loro vacanza autunnale in Sicilia, tra Pantelleria e il Barocco degli Iblei, è interrotta da una telefonata: Marta deve tornare a Firenze perché il suo socio vuole partire per l'America. Lucio decide di seguirla, ma riuscirà a stare lontano dalla sua isola? La storia è ambientata in Toscana e in Sicilia, lungo i percorsi interiori dei personaggi e i panorami che incontrano, tra cui l'Argentario, le colline maremmane, Firenze, Ragusa Ibla. Il romanzo “Il sale addosso”, uscito a giugno 2022, è il seguito del libro “La ragazza con il vento tra i capelli”, pubblicato nel 2020.

Irene Blundo, giornalista e scrittrice, ha lavorato per molti anni al quotidiano La Nazione. Attualmente collabora con riviste e web magazine e parla di libri, cinema, musica, arte e spettacoli nel suo blog “Oblò sulla cultura”. Nel 2015 ha pubblicato il Millelire di Stampa Alternativa “Bianciardi d’essai”. Nel 2019 è uscito, con Laurum editrice, “Mare di conchiglia”: raccolta di 14 racconti con cui ha vinto il Premio speciale Cultura del territorio al concorso letterario nazionale “Amori sui generis”. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo romanzo, “La ragazza con il vento tra i capelli”, prima esperienza nel self-publishing.