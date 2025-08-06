Il sagrato del Duomo di Massa Marittima ospita “Dilettando” con Avis per il diciannovesimo anno consecutivo

Giovedì 7 agosto, alle ore 21, appuntamento con la trasmissione televisiva di Carlo Sestini

Massa Marittima: Giovedì 7 agosto, alle ore 21, la splendida piazza Garibaldi di Massa Marittima, dopo gli eventi della lirica, farà da cornice a “Dilettando”, la trasmissione più frizzante dell’estate, condotta da Carlo Sestini in compagnia di Paco Perillo, delle co-conduttrici Francesca Magdalena Giorgi e Sara Buccolieri e del neoacquisto Tore.

“Siamo pronti per regalare una serata di grandissimo spettacolo e divertimento - racconta Carlo Sestini - grazie alle tante esibizioni, iscritte da oltre un mese, rapite dal fascino esclusivo della piazza massetana. Come sempre ringrazio la sezione Avis di Massa Marittima per aver deciso di scommettere ancora su questo evento, al fine di promuoversi e sensibilizzare alla donazione del sangue e del plasma, e per la collaborazione il Comune di Massa Marittima, la Curia e la Società dei Terzieri Massetani”.

“Dilettando rappresenta un’occasione preziosa – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - per dare voce a chi, pur non essendo professionista vuole avere la possibilità di calcare un palcoscenico e avere visibilità attraverso il mezzo televisivo. Collegando il linguaggio artistico all’aspetto della solidarietà è una formula vincente per accendere i riflettori su un tema importante come quello della donazione e, nel caso di Massa Marittima, per rinnovare una memoria collettiva, quella dei minatori, che settanta anni fa contribuirono alla nascita della sezione Avis locale.”

Anche la sezione Avis, attraverso il suo presidente Roberto Cecchini, sottolinea quanto ormai Dilettando sia una delle manifestazioni più sentite del panorama estivo. “Come nelle altre occasioni saremo presenti in piazza con un nostro gazebo – spiega Roberto Cecchini- al fine di dare informazioni e promuovere la nostra attività. Siamo molto soddisfatti dei rapporti che nel corso degli anni si sono creati con l’amministrazione comunale e con le associazioni. Ringrazio in particolare il parroco per averci permesso di utilizzare il sagrato del nostro Duomo. Grazie ancora a tutto lo staff di Dilettando per regalarci una serata che tutti vogliono vivere da protagonisti”.

Come ospite della serata sarà presente l’attore cantante Fabio Cicaloni.

Ricordiamo che la puntata di Massa Marittima, andrà in onda mercoledì 13 agosto alle ore 21,30 su Toscana Tv e giovedì 14 agosto alle 00,30, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 30 agosto alle 21 e domenica 31 alle 14,30. Insieme alle due emittenti toscane, la puntata massetana è visibile in Campania, su Teleclub Italia canale 77 e TVA Campania canale 75, su Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro Tv, Novawebtv, MetaTv, TrentinoNews e Tre News.