Il Rotary Pitigliano-Sorano-Manciano premia gli studenti meritevoli del territorio

Pitigliano: Nel corso di una affollata conviviale presso il Casale Fontecannelle nei pressi delle Terme di Saturnia il Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano ha consegnato Borse di studio ai migliori studenti dell’ISIS “Zuccarelli” diplomati nell’anno scolastico 2021-2022, alla presenza delle autorità scolastiche e delle famiglie.



Il service, istituito già da alcuni anni, ha avuto l’avvio con la precedente presidenza di Marcello Cherubini e si è concluso con l’attuale presidente Lucio Marretti, che ha ricordato come l’iniziativa è volta a premiare il merito e a sostenere e incentivare gli studenti della Scuola Superiore del territorio nelle sue articolazioni di Sorano (Liceo Linguistico), di Pitigliano (indirizzo Professionale e indirizzo Tecnico Economico) e di Manciano (Liceo Scientifico e indirizzo per Chimici).

Gli studenti premiati, ai quali per l’occasione è stato consegnato anche un attestato, sono stati: Giulia Bonci, Elena del Buono, Raoul Picconi, Dante Spizzichino, Chiara Vasconi e Iuliana Maria Zemosteanu, i quali hanno calorosamente ringraziato il Rotary per questa iniziativa, dichiarando che le occasioni di riconoscimento del merito sono sempre più rare nella nostra società.

Quest’anno il Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano ha voluto dedicare le Borse di studio a Silvia Biondi, figlia del socio fondatore Angelo Biondi recentemente scomparsa. Il presidente Marretti ne ha ricordato la figura come operatrice di pace, lavorando quale funzionaria delle Nazioni Unite nella cooperazione internazionale per progetti umanitari di emergenza e di sviluppo in vari paesi poveri dell’Africa e dell’Asia, in contesti difficili e anche in scenari di guerra, e perciò in piena consonanza con gli ideali e le attività del Rotary International.