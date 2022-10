Il Rotary conclude i suoi "Concerti d’autunno"

Venerdì 28 ottobre con il “Duo Mozart” in Cattedrale



Grosseto: Quarto e ultimo concerto che il Rotary Club Grosseto offre alla città in questo mese di ottobre, venerdì 28 alle ore 19:00 in Cattedrale, e saranno le musiche del duo Giulio Maria Mennitti (violino) e di Ippazio Ponzetta (pianoforte) a risuonare nella grande navata, proponendo brani di Mozart, Beethoven e Franck.

Il Duo Mozart (violino e pianoforte) si è costituito recentemente – nel 2021 – ed è composto dal violinista pescarese Giulio Maria Mennitti e dal pianista Ippazio Ponzetta, già molto attivi nelle vesti di solisti, con al loro attivo numerose tournèe e concerti tenuti in tutto il mondo. Riunendosi per dare vita al “Duo” privilegiano le composizioni di Mozart, ma non mancano di proporre capolavori attinti dal repertorio barocco, romantico e moderno.

Seppur di recente formazione, il “Duo Mozart” ha un’agenda ricca di appuntamenti che li ha visti esibirsi in numerose città italiane oltre che in Ucraina, Russia, Cina e Stati Uniti.

Giulio Maria Mennitti si è avvicinato alla musica fin da quando aveva solo sei anni, ed a 18 anni si è laureato a pieni voti al Conservatorio “Bonporti” di Trento. Contemporaneamente agli studi accademici ha avuto modo di frequentare diverse Masterclass e corsi di perfezionamento con grandi nomi della musica, ed ha avuto modo di lavorare in orchestre con grandi maestri. Ha collaborato regolarmente con formazioni come l’ Ensemble Renato Dionisi, prima di fondare il “Duo Mozart” che si proporrà anche a Grosseto.

Ippazio Ponzetta invece ha debuttato come pianista all’età di 12 anni e si è diplomato a vent’anni al Conservatorio Schipa di Lecce con il massimo dei voti. Ha frequentato corsi di perfezionamento a Parigi ed ha partecipato (anche vincendoli) a numerosi concorsi internazionali, partecipando a circa 50 competizioni nazionali e internazionali. Insignito del titolo di Cavaliere per l’Europa per la musica, si esibisce regolarmente in Recital, e come solista con orchestra nelle maggiori orchestre italiane.