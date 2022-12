Il Rotary club di Massa Marittima dà il via al libro parlato

Massa Marittima: Alla vigilia della festa dell'Immacolata ha preso il via ufficialmente il progetto di volontariato "Il libro parlato", un'iniziativa portata avanti dal Rotary Club di Massa Marittima inerente il ciclo di incontri che verranno pianificati a partire dalle prossime settimane nell'ottica di offrire agli ospiti della RSA Falusi occasioni per poter leggere e conoscere i più bei testi di narrativa (racconti o novelle). Ogni incontro vedrà pertanto i soci del club impegnati in letture ad hoc. Allo stesso modo gli ospiti, grazie alla biblioteca interna all'istituto, potranno a loro volta scegliere i libri da leggere in pubblico nel corso degli incontri stessi. Un modo, quindi, per stimolare il confronto reciproco e dare linfa alle emozioni.

"Questa idea di service è stata possibile grazie alla disponibilità del direttore dell'Istituto Falusi Renato Vanni, che ringrazio, e coerente con l'impostazione del programma di questa annata - ha specificato il presidente Carlo Vivarelli - teso a promuovere la partecipazione attiva del nostro club alla vita di comunità. I nostri soci "scenderanno in campo" per adoperarsi in attività di volontariato che siano di interesse collettivo. "Il libro parlato" è pensato per mettere a disposizione il tempo dei soci in favore di un'attività di carattere culturale e sociale. Grazie alla potenza immersiva della narrazione - ha concluso Vivarelli - potremo infatti vivere insieme l'intensità di quelle emozioni che soltanto la lettura, pagina dopo pagina, riesce a suscitare e a regalare".

Dall'inizio del prossimo anno verranno messe in programma altre attività di volontariato che vedranno, tra l'altro, lo stretto coinvolgimento delle istituzioni cittadine. Prima fra tutte la piantumazione e la messa a dimora dei tigli all'interno della nuova area verde adottata nel parco di Poggio, e prevista per la fine del mese di gennaio.