"Il risveglio di Cosa"

Orbetello: Grande successo di pubblico a Cosa, mercoledì 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana. Ospiti d’eccezione in occasione dell’importante rievocazione storica toscana sono stati i giovani studenti di musica dell’I.C. “Don Milani” di Orbetello.

Location d’eccezione la città di Cosa piena di un pubblico interessato e festante per le performance musicali dei giovani-musicisti invitati a celebrare il 30 novembre . Emozionati e supportati da amici e familiari, gli alunni orbetellani, incoraggiati e guidati dai loro docenti che sono stati il prof.Angelo Cuozzo, il prof.Carlo Recchia, il prof.Susanna Crociani e il prof.Domenico Colangelo (Dirigente scolastica dell’Istituto lagunare è la prof.ssa Marinella Pascale) hanno deliziato il pubblico e davvero reso Cosa teatro di grande fascino e vitalità proprio in un’occasione così speciale. Tra il pubblico la direttrice del Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa dr.ssa Susanna Sarti che ha approfittando di una pausa tra le esibizioni, a pubblicamente espresso tutto il suo personale interesse a far rinascere culturalmente l’antica area archeologica, promuovendo iniziative finalizzate alla sua sempre maggiore conoscenza e fruizione soprattutto fuori dal classico flusso turistico estivo.

La festa della Toscana non si è conclusa il 30 novembre e proseguirà fino al 4 dicembre con visite guidate dalle 11,00 alle 15,00 finalizzate ad approfondire l’amministrazione della giustizia nell’antica città di Roma. Inoltre, il 3 dicembre sempre a Cosa, è già stata organizzata una bella festa grazie all’allestimento di laboratori creativi. A collaborare con il Museo Archeologico Nazione e Antica Città di Cosa e Direzione regionale Musei della Toscana penserà l’Ass.ne Odysseus e il contributo rimarrà volontario. Il Museo Archeologico Nazionale e Antica Città di Cosa con la Direzione regionale musei della Toscana invitano tutti gli interessati ad approfittare delle belle iniziative già in programma.

Informazioni allo 0564/881421/3351471086.