“Il respiro della Terra” con il geologo Andrea Brogi nelle “Notti della natura”per scoprire come si è formato il territorio delle Colline Metallifere

Venerdì 29 agosto nel Casello idraulico di Follonica. la quarta serata della rassegna organizzata dal Parco delle Colline Metallifere

Follonica: Venerdì 29 agosto il festival “Le notti della natura” offrirà un'opportunità unica per conoscere come si è formato il territorio delle Colline Metallifere e dell'intera provincia di Grosseto, attraverso un'entusiasmante lectio del geologo Andrea Brogi. L'appuntamento è alle ore 21.30 nel Casello idraulico di Follonica, dove sarà possibile anche visitare la mostra di scatti fotografici "Flora e fauna del Parco nazionale delle Colline Metallifere" del direttore scientifico del festival, il naturalista Giacomo Radi (l'ingresso alla serata e alla mostra è libero e gratuito, senza prenotazione).

«L'ultima conferenza del festival “Le notti della natura” 2025 – dichiara la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli – sarà dedicata specificamente alla natura geologica del nostro territorio, in modo da offrire a chi vive nel Parco nazionale delle Colline Metallifere e in generale in provincia di Grosseto l'opportunità di conoscerne l'antica origine e l'eccezionale ricchezza mineraria. Il racconto del professor Brogi sarà adatto anche ai bambini, che potranno così avvicinarsi allo straordinario mondo delle rocce, dei minerali e della cultura mineraria. Al termine, la bellezza degli scatti di Giacomo Radi in mostra nel Casello idraulico ci faranno immergere nella ricca biodiversità della nostra terra».

«A Follonica – anticipa il geologo Andrea Brogi – parlerò delle motivazioni per cui la nostra regione, e in particolare l’area delle Colline Metallifere e quella più meridionale del Monte Amiata, è caratterizzata da peculiarità geologiche uniche, che hanno condizionato l’evoluzione umana di questo territorio e che ancora oggi hanno ricadute significative. L’area delle Colline Metallifere e del Monte Amiata presenta infatti un quadro geologico unico e molto particolare, che ha permesso lo sviluppo di importanti georisorse, come la risorsa geotermica e i giacimenti minerari, questi ultimi noti e utilizzati fin dal periodo neolitico. Sarà un racconto che guiderà l’ascoltatore alla comprensione, in termini generali, della storia geologica di quest’area, dell’evoluzione che ha portato all’attuale configurazione del territorio e dell’impatto che il contesto geologico ha avuto sullo sviluppo dell’industria mineraria e sull’utilizzo della risorsa geotermica, elementi che ancora oggi caratterizzano la nostra regione».

Andrea Brogi (foto cover) è professore ordinario di Geologia strutturale e tettonica al dipartimento di Scienze della terra e geoambientali dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. La sua attività di ricerca è rivolta allo studio dei rapporti tra le strutture crostali e le risorse geotermiche, alla geologia dei terremoti e all’evoluzione delle catene collisionali. È autore di oltre 150 pubblicazioni su riviste internazionali e ha presentato più di 200 contributi a congressi e workshop. Da gennaio è coordinatore nazionale della sezione di Geologiastrutturale (Gigs) della Società geologica italiana. Fa parte dell’editorial board di alcune riviste internazionali, tra cui Journal of structural geology (Elsevier) e Geofluids (Hindawi).

L'edizione 2025 del festival “Le notti della natura” si concluderà poi lunedì 1 settembre con l'escursione naturalistica divulgativa in notturna guidata da Giacomo Radi, dalle ore 19 alle ore 23 nel Parco di Montioni, a Follonica, sul tema “La vita segreta della foresta mediterranea”. Per partecipare (massimo 35 persone, non sono ammessi cani e altri animali domestici) è obbligatoria la prenotazione: chiamare la sede del Parco delle Colline Metallifere (0566 844247) o la Porta del Parco di Gavorrano (0566 843402; info@parcocollinemetallifere.it).

Il festival “Le notti della natura”, giunto alla quinta edizione, è organizzato dal Parco nazionale delle Colline Metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino; la direzione scientifica è di Giacomo Radi.



