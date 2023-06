Il reparto di Pediatria ancora più bello grazie alla “pizzata” di beneficenza di ABIO

L'emozione e il ringraziamento della direttrice Falorni



Grosseto: “La generosità dei cittadini non si smentisce mai, emoziona vedere tanto impegno e partecipazione per la salute e il benessere dei nostri piccoli pazienti”. Con queste parole la dottoressa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia del Misericordia, esprime riconoscenza nei confronti di chi martedì scorso, 27 giugno, ha partecipato alla “pizzata” di beneficenza per la Pediatria, organizzata dai volontari di ABIO Grosseto, al ristorante del campeggio Le Marze.



Il locale ha raggiunto la capienza massima con circa 70 persone, ognuna presente per dare il proprio contributo a una giusta causa. In particolare il ricavato della serata sarà devoluto a favore del progetto di riqualificazione del reparto grossetano che verrà abbellito con pitture nuove, ispirate al mondo dei bambini. Un'azione di “umanizzazione pittorica”, con l'obiettivo di creare un ambiente in grado di favorire una migliore qualità della vita e del percorso di cura del paziente, dei suoi cari e degli operatori.



Partecipe alla cena anche la Fimp – Federazione italiana medici pediatri, che raggruppa i pediatri di libera scelta e che ha annunciato la volontà di donare tre culle neonatali per rooming-in, fondamentali per facilitare l'allattamento materno e il co-sleeping.



“Ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare all'iniziativa, un grazie speciale ad ABIO, sempre e instancabilmente accanto a noi operatori e ai bambini, per la bellissima serata che ha conciliato un momento piacevole con un gesto di grande altruismo, alla farmacia Petitto di Scarlino il generoso contributo e alla Fimp che donerà tre dispositivi specifici di grandi valore e utilità” - conclude Falorni.



Il commento della presidente ABIO Grosseto, Stefania Guarrera: “È stata una bella serata che ci ha dato modo di condividere, con le persone più vicine ad ABIO e al reparto pediatrico, il nostro progetto di umanizzazione pittorica a favore della pediatria e della neonatologia, a cura di Sally Galotti. L'entusiasmo riscontrato ci riempie di gioia, il sostegno delle persone è per noi fondamentale e posso dire di essere davvero soddisfatta delle offerte ricevute per le quali tengo a ringraziare tutti i presenti”.