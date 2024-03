Cultura Il recital pianistico di Filippo Tronchi per “Giovani in musica” 20 marzo 2024

Grosseto: La rassegna “Giovani in musica” di Agimus, diretta dal maestro Gloria Mazzi, torna giovedì 21 marzo alle ore 18 nell'aula magna del Polo “Bianciardi” in piazza De Maria a Grosseto con il recital pianistico di Filippo Tronchi

Il programma prevede l'esecuzione della “Sonata KV 331” di Mozart, della “Partita n. 5” di Bach, della “Polacca op. 53” di Chopin e del “Valzer” di Puccini, oltre a un “Valzer” composto dallo stesso Filippo Tronchi. Nato nel 2007 a Grosseto, Filippo Tronchi ha iniziato lo studio del pianoforte a tredici anni con l'insegnante Jacopo Mai e si è esibito in pubblico per la prima volta nel giugno del 2021 nella chiesa della Misericordia a Grosseto, partecipando al progetto internazionale musicale “Recondite Armonie”. Dall'anno scolastico 2021/22 è iscritto al Liceo musicale del Polo “Bianciardi” di Grosseto e studia pianoforte con la professoressa Gloria Mazzi. Nel maggio 2022 ha partecipato al concorso musicale “San Vincenzo”, vincendo il primo premio assoluto in duo e il primo premio da solista; nel giugno 2022 ha partecipato al concorso musicale provinciale a Grosseto, vincendo il primo premio. Nel luglio 2022 partecipa alla Masterclass del Maestro Matteo Fossi presso la scuola Fondazione Chelli di Grosseto e nel 2023 ha partecipato alla masterclass del maestro Sergio De Simone all’Associazione Umbria Classica. Nell’agosto 2023 ha tenuto il suo primo concerto nella sala consiliare di Castiglione della Pescaia, nell’ambito della stagione musicale “Note al chiaro di luna”. Ha frequentato altre masterclass con i maestri Marangoni e Albanese. Da novembre 2023 è iscritto al triennio di Pianoforte, per conseguire il diploma accademico di primo livello, nella classe del maestro Sergio De Simone. Ingresso libero. Per informazioni: 339 7960148 - agimus.grosseto@agimus.it - www.agimusgrosseto.it

