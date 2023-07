Il Real Madrid in casa della Pro soccer

Dal 24 al 28 luglio camp del Real Madrid al Casamorino di Castiglione della Pescaia per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Mazzini: "Siamo felici di accogliere l'unica tappa maremmana del tour del camp del Real"

Castiglione della Pescaia: Ultimi posti prenotabili per iscriversi al camp che il Real Madrid organizzerà al Casamorino di Castiglione della Pescaia dal 24 al 28 luglio, nel bellissimo scenario maremmano. Sui campi della Pro soccer lab, infatti, gli istruttori spagnoli accompagneranno i ragazzi iscritti in una delle tante tappe che il Real sta facendo in giro per l’Europa.

"Siamo orgogliosi di ospitare un club di così grande blasone come il Real Madrid - spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab - che nel tour europeo del camp ha scelto il nostro centro sportivo come unica tappa in Maremma. Una settimana di allenamento con grandi allenatori che siamo felici di ospitare in casa nostra".

Aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni, con due sedute di allenamento al giorno con allenatori della Fundación Real Madrid Clinics. Il camp prevede anche analisi delle prestazioni con scorecard personalizzata, kit completo Adidas, pallone, borraccia e borsa del Real Madrid. Ci sarà anche la possibilità di qualificarsi alle finali nazionali e al premio Fairplay. Per informazioni sulle iscrizioni consultare il sito www.prosoccerlab.it.