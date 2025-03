"Il rapporto dell'uomo con la terra, un'economia sostenibile" – Convegno dedicato alla figura di Don Enzo Greco

Follonica: L’Associazione culturale "Don Enzo Greco", con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza il convegno "Il rapporto dell'uomo con la terra, un'economia sostenibile" sabato 8 marzo 2025 alle ore 9.00 presso la Sala Tirreno

Come ogni anno l’associazione dedica una giornata in ricordo di Don Enzo Greco, venuto a mancare nel 2013, figura di spicco della comunità follonichese sia per il suo impegno umano, morale e sociale, sia per la sua dimensione intellettuale che ne facevano uomo di grande cultura, ancora oggi ricordato con affetto, riconoscenza e gratitudine.