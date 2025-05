Attualità Il Rally Terre di Canossa 2025 arriva in Maremma: motori, storia e paesaggi unici nella provincia di Grosseto 11 maggio 2025

Grosseto: I motori rombano, la passione cresce: il Rally Terre di Canossa 2025 fa tappa anche in Maremma, portando con sé il fascino intramontabile delle auto storiche e il prestigio di una competizione d'élite. L'evento, tra i più attesi nel panorama delle regolarità classiche internazionali, attraverserà per la prima volta alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Grosseto, offrendo agli equipaggi e al pubblico uno scenario unico fatto di borghi medievali, colline, vigneti e panorami mozzafiato.

Il passaggio in Maremma rappresenta una novità assoluta per la manifestazione, che da anni unisce sport, cultura e territorio, celebrando l'eccellenza italiana e il turismo legato ai motori d'epoca. Il tracciato prevede tappe in alcuni tra i centri più caratteristici della zona, con soste e prove cronometrate che coinvolgeranno anche le comunità locali. Il Rally, che coniuga eleganza e competizione, si conferma anche per questa edizione come un evento esclusivo, capace di unire tradizione automobilistica, alta ospitalità e valorizzazione dei territori.

