Il Rally delle Colline Metallifere torna in Valdicecina: 10ª edizione a Pomarance

La storica competizione organizzata da Maremma Corse 2.0 cambia sede: verifiche, partenza e arrivo nel cuore di Pomarance, con tre prove speciali e una festa di benvenuto per piloti e appassionati. (Foto Marco Ferretti)

Pomarance: La Valdicecina si prepara ad accogliere la 10ª edizione del Rally delle Colline Metallifere, organizzato dalla scuderia Maremma Corse 2.0, in programma il 26 e 27 ottobre. Una nuova sfida organizzativa per la scuderia tirrenica, già impegnata anche con il 32° Rally RAAB – CRZ 6ª Zona, previsto per il 13 e 14 settembre.

Dopo sette anni a Piombino, la competizione cambia scenario e approda a Pomarance, cuore pulsante della manifestazione: qui si terranno verifiche, partenza e arrivo, il parco assistenza, i riordinamenti, la direzione gara, la sala stampa e la segreteria. Una scelta maturata grazie al forte sostegno del Comune e delle realtà economiche locali, che vedono nell’evento un’occasione per valorizzare il territorio e attrarre presenze.

Il nuovo percorso, ancora in fase di definizione, prevede tre prove speciali ispirate a quelle del leggendario Rally Alta Val di Cecina, che per oltre quarant’anni (dal 1979 al 2019) ha scritto pagine memorabili di sport motoristico, così come il Rally di Pomarance (2008-2020).

Non mancherà l’aspetto conviviale: la sera di venerdì è in programma una festa di benvenuto aperta a piloti, team e appassionati, per accendere insieme la miccia della passione per i rally.

Con questa nuova edizione, Maremma Corse 2.0 conferma la volontà di coniugare tradizione e innovazione, riportando il grande rally nel cuore della Valdicecina.