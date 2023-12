Il questore di Grosseto porta doni di Natale ai piccoli della Pediatria del Misericordia

Grosseto: In Pediatria arriva anche il Babbo Natale della Polizia. Il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, in occasione delle festività natalizie, ha voluto fare visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria, portando in dono cappellini, zainetti, matite per colorare, album da colorare ed altri gadget della Polizia di Stato. Si è poi intrattenuto con i bambini per scambiare gli auguri di Natale, estesi anche alle famiglie, insieme a quelli di pronto ritorno alle proprie case. Ha infine ringraziato medici e infermieri del reparto di pediatria per il loro prezioso operato quotidiano.

"Ringrazio il Questore a nome mio e di tutta l'Azienda, per la vicinanza e l'attenzione che riserva sempre, in particolare a Natale, ai nostri pazienti ricoverati in reparto - dichiara landottorssa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia - I bambini sono sempre entusiasti e orgogliosi di ricevere oggetti con lo stemma della Polizia e i loro sorrisi ne sono la conferma".