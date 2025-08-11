Il quartiere Travaglio si aggiudica il 62° Torneo di Apertura delle Cacce e l’opera realizzata da Claudio Bindi

Il 62° Torneo di Apertura delle Cacce se lo aggiudica il quartiere Travaglio con gli arcieri Giacomo Paccagnini e Marion James Batazzi e un punteggio di 93. Al quartiere vincitore va, oltre la medaglia d’argento, l’opera realizzata da Claudio Bindi

Montalcino: Il campo di gara del 62° Torneo di Apertura delle Cacce ha dato il suo verdetto, a vincere il quartiere Travaglio con un punteggio finale di 93 e con gli arcieri Giacomo Paccagnini e Marion James Batazzi. Secondo posto per il quartiere Borghetto con 87 punti e la coppia Alessio Fulchieri e Filippo Piazza, terzo posto per il quartiere Ruga con 83 punti con la arcieri Filippo Pieri e Massimiliano Casali e infine il quartiere Pianello con 81 con Christian Bovini e Riccardo Fattoi.

Risultati. Questi i risultati della prima serie da 25 metri (ogni freccia un punto): Borghetto - Fulchieri 4 Piazza 5, Ruga - Pieri 5 Casali 5, Travaglio - Paccagnini 5 Batazzi 5, Pianello - Bovini 5 Fattoi 5. Punteggio dopo la prima serie : Borghetto 9, Ruga 10, Travaglio 10, Pianello 10.

Seconda serie da 30 metri (ogni freccia due punti): Borghetto - Fulchieri 5 Piazza 4, Ruga - Pieri 5 Casali 4, Travaglio Paccagnini 5 Batazzi 5, Pianello Bovini 4 Fattoi 5. Punteggio dopo la seconda serie: Borghetto 27, Ruga 28, Travaglio 30, Pianello 28.

Terza serie da 35 metri (ogni freccia tre punti): Borghetto - Fulchieri 3 Piazza 5, Ruga - Pieri 4 Casali 5, Travaglio - Paccagnini 5 Batazzi 4, Pianello - Bovini 4 Fattoi 3. Punteggio dopo la terza serie: Borghetto 51, Ruga 55, Travaglio 57, Pianello 49.

Quarta serie da 42 metri (ogni freccia quattro punti): Borghetto - Fulchieri 4 Piazza 5, Ruga - Pieri 5 Casali 2, Travaglio - Paccagnini 5 Batazzi 4, Pianello - Bovini 5 Fattoi 3.

Il programma dei festeggiamenti del 62° Torneo di Apertura delle Cacce ha preso ufficialmente il via venerdì 8 agosto da sotto Le Logge del palazzo storico di Montalcino quando è stata presentata l’opera di Claudio Bindi che, insieme alla medaglia d’argento, è andata in premio al quartiere del Travaglio. Nella giornata di sabato 9 i momenti clou della giornata sono stati il sorteggio e la provaccia che ha dato i primi verdetti su quella che sarebbe stata la gara e che ha visto primeggiare il quartiere Travaglio, andando a confermare il risultato della gara ufficiale. La giornata di sabato si è chiusa con l’allegria e il divertimento delle cene propiziatore dei quattro quartieri - Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio

La giornata di domenica 10 Agosto è iniziata prestissimo con il Banditore che ha annunciato la festa per le vie della città e i quartieri, con i rispettivi arcieri, pronti a scendere sul campo di gara. Nel pomeriggio l’affascinante corteo storico, composto da più di cento figuranti, è partito da Piazza Cavour, per raggiugere Piazza del Popolo e poi Piazza Garibaldi per la Benedizione degli Arcieri dal Sagrato della Chiesa di Sant’Egidio e per poi spostarsi in Fortezza per la consegna delle frecce agli arcieri dei quattro quartieri. A chiudere il corteo storico anche il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, insieme ai presidenti dei quattro Quartieri. Lasciata la Fortezza, il corteo ha raggiunto il campo di gara per la tanto attesa disputa che ha decretato il vincitore del 62esimo Torneo di Apertura delle Cacce.

Con quest’ultima vittoria il quartiere Travaglio, presieduta dalla presidente Irene Machetti, si porta a quota 30 vittorie nell’albo d’oro della manifestazione. I festeggiamenti del quartiere vincitore sono esplosi fin da subito nel campo di gara per poi spostarsi nel territorio di appartenenza percorrendo le vie di Montalcino, tra le emozioni e la felicità dei quartieranti.