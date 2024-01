"Il punto di rugiada" e "Perfect days" per il Cinema Stella

Grosseto: Due film per il fine settimana del cinema Stella. Da domani, giovedì 18 gennaio, fino a domenica 21 gennaio si alterneranno il film “Il punto di rugiada” di Marco Risi e “Perfect days” di Wim Wenders.



Nel film di Risi, presentato al festival di Torino, Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

“Erano circa tredici anni – racconta Marco Risi - che pensavo a questo film sui vecchi e, nel frattempo, si può dire che lo sono diventato. Ero a Pordenone ad un incontro per Fortapàsc. Mi si avvicina un giovane maestro di scuola che nel frattempo è diventato uno scrittore di successo, Enrico Galiano, e mi parla della sua esperienza di qualche anno prima in una Casa di riposo come alternativa al servizio militare. Quei racconti mi sono rimasti dentro, sentivo che c’era materiale da romanzo come avrebbe detto Balzac ma anche da cinema.”

L’altro film è il campione d’incassi “Perfect days” di WIm Wenders, da molti definito come il capolavoro del regista tedesco: un elogio della vita semplice e dell’importanza delle piccole cose attraverso lo sguardo del protagonista Hirayama. Il film rappresenta il Giappone agli Oscar come miglior film straniero e l’attore Kōji Yakusho ha vinto la Palma d’oro al festival di Cannes per la miglior interpretazione maschile.





Orari:

Il punto di rugiada – giovedì 18 e venerdì 19 gennaio ore 17, sabato 20 e domenica 21 gennaio ore 19

Perfect days – giovedì 18 e venerdì 19 gennaio ore 21.15, sabato 20 e domenica 21 gennaio ore 17 e 21.15