Il PSI Roccastrada segnala il pessimo stato della strada provinciale di Peruzzo

Roccastrada: «Da tempo - si legge nella nota del PSI di Roccastrada - segnaliamo il pessimo stato in cui versa la strada provinciale di Peruzzo oppure Caminino nel comune di Roccastrada.



Ormai questa strada potrebbe essere tranquillamente adibita a percorso per fare di mountain bike, tanti sono gli avvallamenti che la caratterizzano.

Se non fosse una cosa seria ci verrebbe da ridere, pensando che per anni è stato un percorso molto ambito, altro che durissimo, per i tanti ciclisti amatoriali che con bici da strada, si sono cimentati in gare o semplice svago.

Possibile che non si trovino le risorse necessarie per rifare quei tratti di asfalto sconnessi? Forse si attende che ci sia l'ennesimo incidente, magari questa volta grave, per intervenire? Oppure visti i nuovi limiti di velocità introdotti in molte località, per ridurre l'inquinamento e aumentare la sicurezza, si vuole lasciare tutto così introducendo il limite massimo a 2 Km ora?»