Il prossimo Weekend di Pallacanestro Grosseto

Grosseto: Torna finalmente a giocare tra le mura amiche la Promozione di coach Manganelli, domenica alle 18 arriva la Virtus Certaldo. I maremmani sono chiamati ad un'inversione di rotta dopo le ultime sconfitte e la partita con Certaldo potrebbe essere il segnale di rinascita.



In questo weekend lungo il PalaAustria ospiterà anche gli impegni interni di Under 13 e Under 19 Gold. Sabato sarà il turno dei Bulls di coach Busonero (da questa settimana tutte le formazioni Under 13, grazie al progetto che unisce Fip Toscana e JrNba, sono abbinate ad una Franchigia NBA) che ospiteranno Valdicornia. Lunedì alle 19 sarà il turno dei ragazzi di coach Di Patria che ospitano il rivale di sempre Piombino per confermare il terzo posto nella classifica del campionato Under 17 Gold dopo la buona vittoria di domenica con Ghezzano.





Tre trasferte per riscattare le sconfitte dell'ultimo turno per Under 19 Gold, Under 15 Gold e Under 17 Silver. I primi Lunedì cercano il riscatto a Cecina dopo un'ottima partita giocata ad Arezzo ma persa a fil di sirena. Gli Under 15 Gold sabato a Firenze cercano di riprendere il loro percorso di vittorie dopo aver lasciato i due punti in casa contro Pontedera, miglior formazione del campionato. Infine gli Under 17 silver cercano i primi 2 punti del campionato a San Vincenzo in una partita che sembra essere alla portata.