Il programma delle prime due giornate del festival Bolsena Letteraria

Bolsena: S’inaugurerà nella sala del consiglio comunale di Bolsena la prima edizione del festival Bolsena Letteraria. Ad aprire la rassegna insieme al sindaco Paolo Dottarelli e al direttore artistico Francesco Cozza Caposavi, venerdì 7 ottobre, alle 12, la conferenza del ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del critico d’arte Vittorio Sgarbi. L’ingresso libero e l’ampio interesse riscontrato dal pubblico hanno portato a spostare l’evento di sabato 8 ottobre al teatro San Francesco (piazza Matteotti), dove sarà ospite il ministro per il turismo Massimo Garavaglia, che aprirà la rassegna. Saranno presenti gli autori Virginia Saba, autrice del saggio “Il suono della bellezza.

Note di vita e filosofia”, Luigi Contu, direttore dell’Ansa e autore del saggio “I libri si sentono soli”, Flaminia Marinaro, autrice della biografia romanzata dell’attrice di cinema muto Francesca Bertini “L’ultima diva”, e Federico Palmaroli, vignettista e autore del libro “Carcola che ve sfonno” - Il meglio (e il peggio) di un anno italiano”. Un salotto letterario che vedrà nelle vesti di moderatori i giornalisti Marco Ferrante e Giuseppe De Filippi e il conduttore di Radio Rai Giancarlo Loquenzi. Alle 19 saranno proiettate e verranno commentate dallo stesso Palmaroli alcune vignette della sua famosa pagina Facebook satirica “Le più belle frasi di Osho”. Per la diciottesima Giornata del Contemporaneo organizzata da Amaci (Associazione dei musei d’arte contemporanea italiani), pittori, scultori e fotografi daranno forma con le loro opere a una mostra d’arte contemporanea che da piazza San Giovanni si snoderà su via di Porta Fiorentina, piazza San Rocco, corso Cavour, piazza Matteotti e piazza Santa Cristina. I lavori degli artisti Francesco Maria Capotosti, Giovanni di Carpegna, Sara Spaccino, IKO Studio - Diego Tolomelli, Maurizio Cavicchiola, Gianmarco Sanna, Massimo Mancini, Cristina Focarelli, Onno Boerwinkel, Massimo Chioccia e Olga Tsarkova, Giuseppe Utano e Franco Stella saranno esposti lungo il corso di Bolsena, dove delle impronte adesive illustreranno il percorso ai visitatori.

Nello spazio dedicato alle opere di Francesco Maria Capotosti, il 7 ottobre, si terrà la presentazione del libro “Discesa ad Agarthi” di Paolo Fanelli, in arte Luis Contenebra. Gli eventi sono gratuiti. Per rimanere aggiornati sulla manifestazione è possibile visitare il sito internet www.bolsenaletteraria.it. Promosso dal Comune di Bolsena, in collaborazione con la Pro loco Bolsena, Vesconte - Palazzo Cozza Caposavi e l’associazione In Arte, il festival “Bolsena Letteraria” gode del sostegno di IST srl, dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Lazio (ADSI), di Archeoares, dell’azienda vitivinicola Ciù Ciù e dell’associazione Social Fablab.