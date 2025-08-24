Il progetto vacanze volontariato attivo tutto l'arco dell'anno
Grazie alle Tre Foresterie, due delle quali a Orbetello, una gentilmente messa a disposizione dal Comune (al Sindaco Casamenti ed alla Giunta Municipale rinnoviamo i ringraziamenti), il Progetto Vacanze e Volontariato presso la Cri Costa d’Argento procede lungo tutto l’anno.
Orbetello: Una scelta efficace, che funge da nuova risorsa nei periodi particolari dell’anno, come l’estate, ma anche come utile scambio professionale ed umano fra volontari dei Comitati di tutta Italia, inteso come crescita complessiva della Cri.
Decine di operatori arrivano a Orbetello, Monte Argentario e nella Costa d’Argento, tra cui figure impiegate presso la postazione di primo soccorso di Giannutri (Isola del Giglio), contribuendo a valorizzare un comprensorio sociale e turistico molto importante.