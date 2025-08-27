Il progetto "Vacanze e Volontariato" della CRI si potenzia, in arrivo nuovi operatori

Orbetello: Con il progetto "Vacanze e Volontariato", attivo durante tutto l’arco dell’anno, il Comitato della Croce Rossa Italiana della Costa d’Argento intende proseguire un percorso di potenziamento degli organici, in particolare nel periodo turistico, e promuovere scambi professionali e umanitari tra operatori e volontari provenienti da diversi Comitati CRI di tutta Italia.

Curato e coordinato da Piera Casalini, il progetto prevede l'accoglienza dei partecipanti in tre distinte foresterie situate tra Orbetello, Porto Ercole e sull’Isola di Giannutri, offrendo così un'opportunità unica di coniugare impegno solidale e scoperta del territorio.

Per maggiori informazioni: costadargento@cri.it



