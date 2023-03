Acquapendente: Il progetto Santolina sbarca alla Scuola dell’Infanzia.

A presentarci i risultati dell’evento le insegnanti. «I bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente - sottolineano - hanno incontrato i ragazzi dell’ITT Chimico “Leonardo Da Vinci” di Acquapendente rappresentati da Valeria Marziali. Argomento dell’incontro la scoperta importantissima delle proprietà antibiotiche della Santolina etrusca avvenuta nei laboratori della Scuola che ha dato avvio a una grande fase di lavoro del Chimico».





«Il progetto dell’Istituto - continuano le insegnanti - ha attivato di fatto una filiera interna che inizia con la coltivazione della pianta e termina col packaging del preparato farmaceutico. I bambini hanno seguito l’intervento dell’esperta con grande interesse ponendo domande e rielaborando successivamente in classe l’esperienza. Al termine dell’incontro gli alunni hanno ricevuto in dono dai provetti scienziati una saponetta a base di Santolina. Assieme ai bambini ringraziano la Dirigente Dott.ssa Luciana Billi, i ragazzi e i professori Daniele Bellocchi, Giuseppe Battellocchi, Chiara Monachino per questo incontro e per il dono ricevuto. Facciamo i complimenti per la preziosa scoperta e augurano che ottenga lo spazio e il riconoscimento che merita anche in ambiti più grandi».