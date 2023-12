Il progetto della Cer Grosseto Nord illustrato nell’evento promosso dalla Camera di commercio

La comunità energetica rinnovabile alla quale lavora da tempo Cna presentata durante il “Roadshow delle Cer della Toscana”



Grosseto: Anche Cna Grosseto ha dato il proprio contributo all’evento “Roadshow delle Cer della Toscana”, promosso da Unioncamere, con l’Università di Pisa e Dintec, che si è tenuto questa mattina nella sede grossetana della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. Un’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori per la costituzione delle Cer, le comunità energetiche rinnovabili, che ha visto anche l’intervento di Ilaria Chechi, responsabile del progetto per Cna Grosseto.

“L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di condividere le migliori pratiche per la costituzione delle Cer – spiega Ilaria Chechi – e lo stato dell’arte di alcune comunità in via di creazione. Tra queste, quella di Grosseto Nord che, come Cna, stiamo portando avanti da alcuni mesi”. La Cer Grosseto Nord coinvolge la zona nord del territorio comunale di Grosseto e parte delle aree di Scansano e Campagnatico. Sono 20, al momento, i soggetti privati, in particolare piccole e medie imprese, che hanno aderito alla comunità energetica che, in questo momento, è in fase di studio di prefattibilità. “Siamo in attesa di comprendere – spiega Chechi – se, sulla base del decreto appena approvato che non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, potremo inserire nella Cer i quattro impianti già esistenti, ai quali aggiungere, in futuro altri”. Oltre a questo, per la Cer Grosseto Nord si sta valutando la formula giuridica più appropriata e la possibilità di far partecipare, all’interno della comunità energetica, anche eventuali enti pubblici interessati.

“Cna da sempre crede nell’energia pulita, come dimostra il fatto che la nostra sede grossetana è alimentata dalle rinnovabili – aggiunge Chechi – e quello che ci preme in questo progetto è poter coinvolgere altre imprese, grandi soggetti commerciali e privati cittadini del territorio, con l’obiettivo di contrastare la povertà energetica, ridurre le spese per l’energia, ma soprattutto per promuovere una cultura orientata alla transizione energetica, al contrasto ai cambiamenti climatici e all’uso delle fonti rinnovabili, importantissimo per la tutela dell’ambiente”.

Le imprese ad oggi interessate a partecipare alla Cer sono associate a Cna Grosseto e hanno espresso la propria adesione rispondendo a una manifestazione di interesse. “Ma se il procedimento seguirà l’iter previsto – conclude Chechi – estenderemo l’invito a tutti, anche agli abitanti delle aree coinvolte”.

Per informazioni è possibile contattare Cna Grosseto, scrivendo a i.chechi@cna-gr.it