“Il profumo del basilico riccio”, Enzo Puglisi presenta il suo libro al Salotto di Calvino

Castiglione della Pescaia: Al "Salotto di Calvino" martedì 9 settembre alle 18:45, nel giardino della Biblioteca comunale Italo Calvino di Castiglione della Pescaia, arriva Enzo Puglisi con la sua prima pubblicazione “Il profumo del basilico riccio”.

Sono una serie di racconti, narrati da un unico protagonista, forse l’autore, che abbracciano tre generazioni e che si svolgono per la gran parte in Sicilia. La storia si snoda tra fatti reali e descrizioni di fantasia, facendo del volume una saga familiare e, al contempo, un romanzo di formazione.

Enzo Puglisi, tre volte laureato (Scenografia, Archeologia e Storia dell’arte), è docente di Progettazione architettonica in un liceo sperimentale. Appassionato di fotografia, ha al suo attivo diverse mostre, sia collettive che personali.

A dialogare con l'autore Filomena Cataldo, insegnante, formatrice, blogger freelance, collabora da anni con Toscanalibri.it, con letture di Paola Lambardi, attrice e regista, ha frequentato corsi presso il Piccolo Teatro di Siena sin dall’età di sette anni, facendo poi parte dell’omonima compagnia stabile.



