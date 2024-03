Attualità Il profondo cordoglio dell'ANPI per la morte di Gennaro Barboni 26 marzo 2024

Grosseto: Profondo cordoglio dell'ANPI per la morte di Gennaro Barboni, l'ultimo partigiano combattente in provincia di Grosseto. Gennaro, giovanissimo protagonista della Resistenza nato a Matelica (MC) il 16 gennaio del 1924, era ormai l'ultimo testimone in Maremma della coraggiosa Guerra di Liberazione dall'oppressione nazifascista. Arruolatosi nelle formazioni partigiane marchigiane - raccontano da ANPI Grosseto -, fece parte del "Battaglione Mario" e nel dopoguerra contribuì, da subito, alla nascente Repubblica Italiana attraverso la costante e caparbia attività politica e sociale fino all'approdo a Montecitorio nel 1975 come deputato della sesta legislatura. Dopo aver ricoperto l'incarico di sindaco nel suo paese natio, Gennaro Barboni scelse Milano e poi Follonica per proseguire il proprio impegno civico con una particolare attenzione rivolta alle giovani generazioni. Nella Città del Golfo fu presto eletto presidente della locale Sezione ANPI, dedicata al giovane partigiano Virio Ranieri, fino a divenirne presidente onorario e componente del Comitato Provinciale "Norma Parenti" dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Grosseto. La sua improvvisa scomparsa, ad un mese esatto da un nuovo 25 Aprile che lo avrebbe visto come sempre presente, porta rapidamente il pensiero alla festa di popolo che l'ANPI e tutte le Istituzioni vollero dedicargli lo scorso 20 gennaio alla Fonderia Leopolda per il suo centesimo compleanno, a testimonianza dell'affetto e della gratitudine della cittadinanza e delle Sezioni ANPI attive in provincia di Grosseto. Un patrimonio umano e ideale che si faranno carico di custodire e tramandare, insieme ai principi di democrazia e libertà di questo valoroso e generoso partigiano. La camera ardente, allestita in collaborazione con l'amministrazione della Città di Follonica, sarà aperta presso la Sala Allegri della struttura Leopoldina. L'afflusso della cittadinanza che vorrà rendere omaggio a Gennaro Barboni sarà garantito dalle 9:30 di martedì 26 alle ore 11:30 di mercoledì 27 marzo, momento in cui inizierà la cerimonia laica di commiato curata dal Presidente del Comitato Provinciale, Luciano G. Calì, e dal Presidente della Sezione ANPI di Follonica, Claudio Bellucci, alla presenza dei rappresentanti istituzionali tra i quali l’assessora Alessandra Nardini con delega all'Istruzione e alla cultura della Memoria della Regione Toscana e d il sindaco di Follonica, Andrea Benini. Seguici



