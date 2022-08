“Il primo miracolo di Gesù Bambino” di Dario Fo al San Rocco Festival

Al San Rocco Festival il giovane Matthias Martelli diretto da Eugenio Allegri. Domenica 21 agosto ore 21.30 – Forte San Rocco Marina di Grosseto

Marina di Grosseto: La terza edizione del San Rocco Festival, ricca di emozioni in musica, teatro e danza, giunge alla serata conclusiva con una pièce storica di Dario Fo. Domenica 21 agosto alle 21.30, al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, andrà in scena “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, tratto da “Mistero Buffo”, con il giovane attore Matthias Martelli. Regista della pièce è Eugenio Allegri, attore, regista e direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, dolorosa scomparsa improvvisa a cui il festival vuole rendere omaggio. Dario Fo aveva affidato proprio a Eugenio il suo testo più prestigioso, col compito di tramandarlo, e la sua scelta fu di affidarlo a un giovane attore di cui avrebbe curato la regia; proprio a Follonica avvenne parte delle prove, che nella fase finale furono aperte al pubblico. Lo spettacolo è una delle giullarate più famose di “Mistero Buffo” e racconta l'emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme a seguito delle stragi degli innocenti ordinate da Erode e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un'altra città con il “miracolo” degli uccellini fatti con la creta. La giullarata è costruita sull'inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo, che è riuscito a piegarla verso temi attualissimi come l'emigrazione, il lavoro e l'integrazione.

Biglietti: ingresso 10 €, ridotti 8 € (under 25, over 65, soci Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, soci Fondazione Grosseto Cultura).

Sarà l'ultimo giorno anche per visitare la mostra “Il Conte di Montecristo”, allestita alla Rotonda di Marina di Grosseto, con le illustrazioni ad acquerello e le tavole grafiche di Carlo Rispoli dedicate al capolavoro di Dumas. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Il festival di teatro, musica e danza è stato organizzato da Accademia Mutamenti – compagnia teatrale e factory di progetti artistici – e Pro Loco di Marina e Principina, grazie al contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e di tante aziende del territorio. Di fondamentale importanza il sostegno di Fondazione CR Firenze, oltre a quello di molti sponsor locali, primi fra tutti Banca Tema, Farmacia Zuccheri, Vivaio Principina.