Il primo maggio a Santa Fiora: musica popolare al Parco della Rimembranza

Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora celebra il primo maggio, Festa dei Lavoratori, con la musica al Parco della Rimembranza, dove si terrà l'ultimo appuntamento di chiusura della rassegna “Ora e sempre primavera!”.

Il programma prevede alle ore 18, il concerto delle De' Soda Sisters, trio tutto al femminile di musica popolare, accompagnate dal Coro di Canto Popolare di Cecina, a cura di Benedetta Pallesi.

"Ora e sempre Primavera!" è stato organizzato è promosso dal Comune di Santa Fiora con la collaborazione del Coro dei Minatori, di Anpi, sezione Amiata Grossetana e della Pro loco di Santa Fiora e con il sostegno della Regione Toscana, attraverso l'avviso pubblico in attuazione della Legge regionale del 6 febbraio 2024, numero 3, “Interventi del Consiglio regionale per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste” .

Ingresso libero.