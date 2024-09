Il primo concerto d'autunno dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nel Granaio Lorenese

Sabato 21 settembre un gala lirico dedicato a Puccini diretto da Andrea Colombini

Grosseto: L'orchestra sarà diretta da Andrea Colombini e l'esibizione vedrà la partecipazione dei soprano solisti Aimilia Diakopoulou, Claire Nesti, Josefina Hoogstad e Sara Guidi e dei tenori solisti Joseph Spratt e Andrea Bianchi. Il programma prevede l'esecuzione di ouverture e arie d'opera con composizioni di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet e Johann Strauss jr: la sinfonia “La forza del destino” (Verdi), “La Bohème – Quando men vo” (Puccini, con Sara Guidi), “Tosca – Recondita armonia” (Puccini, con Andrea Bianchi), “Madama Butterfly – Un bel dì vedremo” (Puccini, con Josefina Hoogstad), “Carmen – Entr'actes 2, 3, 4 e 1” (Bizet), “Tosca – Vissi d'arte” (Puccini, con Aimilia Diakopoulou), “Tosca – E lucean le stelle” (Puccini), “Manon Lescaut – Intermezzo sinfonico” (Puccini), “La Bohème – Donde lieta” (Puccini, con Josefina Hoogstad), “Suor Angelica – Senza mamma” (Puccini, con Claire Nesti), “Ritter Pazman – Csardas per orchestra” (Strauss jr), “Gianni Schicchi – O mio babbino caro” (Puccini, con Sara Guidi), “Turandot – In questa reggia” (Puccini, con Claire Nesti e Andrea Bianchi), “Turandot – Nessun dorma” (Puccini, con tutti i solisti).

Il direttore d'orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Lucca.

Nella foto: il direttore d'orchestra Andrea Colombini