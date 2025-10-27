Il prezzo del proibizionismo sulle droghe
Ogni settimana, il lunedì, Aduc pubblica i dati su sequestri e vittime delle droghe illegali, oltre ad un riepilogo dall'inizio dell'anno.
La raccolta è frutto di un'indagine mediatica, soprattutto locale. Uno spaccato di come l'opinione pubblica può percepire i risultati di fatti e misfatti delle leggi proibizioniste sulle droghe.
E' possibile che tutto questo non accadrebbe, o sarebbe notevolmente ridimensionato, se invece di divieti e punizioni ci fossero leggi che regolamentassero questo mercato (oggi solo nero e gestito dalla delinquenza grossa e piccola) al pari di tabacco e alcol.
Aduc edita un quotidiano online sulle droghe illegali in Italia e nel mondo.
Sequestri
droghe leggere (kg) 637.450
droghe pesanti (kg) 486.220
dosi droghe sintetiche 136.200
piante di cannabis 191.550
Vittime
morti 3
arresti 1.095
giorni di reclusione 1.188
Riepilogo settimanale dati dal 2/10/2025 al 27/10/2025
Sequestri
droghe leggere (kg) 21.200
droghe pesanti (kg) 18.100
dosi droghe sintetiche 3.400
piante di cannabis 5.500
Vittime
morti 0
arresti 9
giorni di reclusione 49