Il prezzo del proibizionismo sulle droghe

Ogni settimana, il lunedì, Aduc pubblica i dati su sequestri e vittime delle droghe illegali, oltre ad un riepilogo dall'inizio dell'anno.

La raccolta è frutto di un'indagine mediatica, soprattutto locale. Uno spaccato di come l'opinione pubblica può percepire i risultati di fatti e misfatti delle leggi proibizioniste sulle droghe.

E' possibile che tutto questo non accadrebbe, o sarebbe notevolmente ridimensionato, se invece di divieti e punizioni ci fossero leggi che regolamentassero questo mercato (oggi solo nero e gestito dalla delinquenza grossa e piccola) al pari di tabacco e alcol.

Aduc edita un quotidiano online sulle droghe illegali in Italia e nel mondo.

Sequestri

droghe leggere (kg) 637.450

droghe pesanti (kg) 486.220

dosi droghe sintetiche 136.200

piante di cannabis 191.550

Vittime

morti 3

arresti 1.095

giorni di reclusione 1.188

Riepilogo settimanale dati dal 2/10/2025 al 27/10/2025

Sequestri

droghe leggere (kg) 21.200

droghe pesanti (kg) 18.100

dosi droghe sintetiche 3.400

piante di cannabis 5.500

Vittime

morti 0

arresti 9

giorni di reclusione 49