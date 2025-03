Il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana della Toscana in visita ad Isola del Giglio

In visita ad Isola del Giglio. Positivo incontro di lavoro e di scambio di valutazioni sui servizi socio sanitari nelle Isola dell'Arcipelago Toscano, nello specifico Giglio e Giannutri, fra il Presidente della Cri Toscana, il dottor Lorenzo Andreoni, con il sindaco di questo Comune, il Dottor Armando Schiaffino e la giunta comunale, con gli assessori Guido Cossu e Domenico Solari, insieme al Vice Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Dottor Stefano Feri.

Isola del Giglio: Con il presidente regionale Cri della Toscana dottor Lorenzo Andreoni è stata presente una Delegazione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato Cri della Costa d'Argento ( unità territoriale che opera da anni a Giannutri), con il presidente Michele Casalini, il dottor Giorgio Rizzardi, Mauro Pasquarelli, Piera Casalini ed Antonella Escardi, Pietro Galassi, quest'ultimo volontario Cri di Isola di Giannutri.

Una " giornata di confronto e di ascolto molto positiva e ben riuscita", si è ricordato dell'ambulanza che la Cri ha per tutto l'arco dell'anno sull'Isola di Giannutri in accordo con il Comune ( che contribuisce finanziariamente al progetto), che viene attivata in caso di emergenze e località sull'Isola dalle centrale asl di emergenza ed urgenza. Si stà valutando se potenziare ulteriormente questa esperienza di Giannutri, sia nell'arco temporale, che per quanto attiene eventuale presenza di ulteriori volontari Cri e medici e sanitari di Cri, anche con il progetto nazionale " Vacanze e Volontariato". Nella occasione Michele Casalini ha ricordato e ringraziato la Direzione di Banca Tema, che ogni anno supporta economicamente la Cri nelle sue tante iniziative sul territorio.